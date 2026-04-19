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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Орландо Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 19 апреля 2026
Орландо Сити
19.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
75'
Э. Эррера
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Завершен
Желтая карточка
Брайан Охеда
90'
+6
90'
+2
Замена
Ибрахим Алию
️️️️➡️️
Лоуренс Эннали
Замена
Ignacio Gómez
️️️️➡️️
Эдуард Атуэста
90'
90'
+6'
81'
Замена
Агустин Боусат
️️️️➡️️
Эктор Эррера
Замена
Harvey Sarajian
️️️️➡️️
Закария Таифи
80'
78'
Желтая карточка
Джимми Маурер
75'
ГОЛ! 0:1!
Эктор Эррера
64'
Замена
Артур
️️️️➡️️
Диадай Самассеку
64'
Замена
Сэм Винс
️️️️➡️️
Франко Негри
Замена
Джастин Эллис
️️️️➡️️
Тайриз Спайсер
58'
46'
Замена
Джимми Маурер
️️️️➡️️
Джонатан Бонд
45'
+2'
29'
Желтая карточка
Felipe
Желтая карточка
Эдуард Атуэста
18'
Показать весь матч
Live: Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:1.
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 0:1.
90+7'
Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити).
90+6'
Брайан Охеда (Орландо Сити) получил желтую карточку за фол.
90+5'
Момент не реализован! Iago Teodoro (Орландо Сити). Пас отдал Адриан Марин.
90+5'
Момент не реализован! Iago Teodoro (Орландо Сити). Пас отдал Адриан Марин.
90+3'
Guilherme (Динамо Хьюстон) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити). Пас отдал Артур.
90+3'
Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити). Пас отдал Guilherme.
90+1'
Брайан Охеда (Орландо Сити) заработал штрафной в атаке.
90+1'
Брайан Охеда (Орландо Сити) заработал штрафной в атаке.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
90'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Лоуренс Эннали ушел, Ибрахим Алию вышел.
90'
Замена у команды Орландо Сити. Эдуард Атуэста ушел, Ignacio Gómez вышел.
86'
Iago Teodoro (Орландо Сити) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джимми Маурер (Динамо Хьюстон). Пас отдал Эдуард Атуэста.
86'
Iago Teodoro (Орландо Сити) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джимми Маурер (Динамо Хьюстон). Пас отдал Эдуард Атуэста.
86'
Момент не реализован! Тиаго (Орландо Сити). Длинный пас отдал Адриан Марин.
81'
Justin Ellis (Орландо Сити) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джимми Маурер (Динамо Хьюстон). Проникающий пас делал Мартин Охеда.
81'
Justin Ellis (Орландо Сити) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джимми Маурер (Динамо Хьюстон). Проникающий пас делал Мартин Охеда.
80'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Эктор Эррера ушел, Агустин Боусат вышел.
80'
Замена у команды Орландо Сити. Закария Таифи ушел, Harvey Sarajian вышел.
78'
Джимми Маурер (Динамо Хьюстон) получил желтую карточку.
77'
Момент не реализован! Брайан Охеда (Орландо Сити).
77'
Удар заблокирован. Бил Justin Ellis (Орландо Сити). Ассистент - Робин Янссон.
77'
Удар заблокирован. Бил Justin Ellis (Орландо Сити).
77'
Правила нарушил Сэм Винс (Динамо Хьюстон).
77'
Закария Таифи (Орландо Сити) заработал штрафной на правом фланге.
75'
Гол! 0:1! Забил Эктор Эррера (Динамо Хьюстон).
73'
Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон) в офсайде.
72'
Пауза в матче. Проблемы у команды Орландо Сити.
68'
Момент не реализован! Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон). Пас отдал Матеуш Богуш.
66'
Мартин Охеда (Орландо Сити) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Джимми Маурер (Динамо Хьюстон).
66'
Удар заблокирован. Бил Iago Teodoro (Орландо Сити).
66'
Удар заблокирован. Бил Брайан Охеда (Орландо Сити).
65'
Антонио Карлос отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Орландо Сити.
63'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Франко Негри ушел, Сэм Винс вышел.
63'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Диадай Самассеку ушел, Артур вышел.
62'
Удар заблокирован. Бил Лоуренс Эннали (Динамо Хьюстон). Ассистент - Эсекьель Понсе.
62'
Удар заблокирован. Бил Felipe (Динамо Хьюстон).
59'
Эктор Эррера (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Эктор Эррера (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Замена у команды Орландо Сити. Tyrese Spicer ушел, Justin Ellis вышел.
56'
Эдуард Атуэста (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Правила нарушил Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон).
55'
Момент не реализован! Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон). Пас отдал Guilherme.
54'
Удар заблокирован. Бил Мартин Охеда (Орландо Сити). Ассистент - Иван Ангуло.
54'
Момент не реализован! Guilherme (Динамо Хьюстон). Пас отдал Эктор Эррера.
53'
Правила нарушил Tyrese Spicer (Орландо Сити).
53'
Правила нарушил Tyrese Spicer (Орландо Сити).
48'
Момент не реализован! Иван Ангуло (Орландо Сити). Пас отдал Tyrese Spicer.
47'
Диадай Самассеку (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Правила нарушил Мартин Охеда (Орландо Сити).
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Джонатан Бонд ушел, Джимми Маурер вышел.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+2'
Антонио Карлос (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Правила нарушил Iago Teodoro (Орландо Сити).
45+1'
Тиаго (Орландо Сити) заработал штрафной на правом фланге.
45+1'
Тиаго (Орландо Сити) заработал штрафной на правом фланге.
45+1'
Удар заблокирован. Бил Лоуренс Эннали (Динамо Хьюстон). Ассистент - Эктор Эррера.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 2.
45'
Момент не реализован! Tyrese Spicer (Орландо Сити).
44'
Тиаго (Орландо Сити) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу!
41'
Момент не реализован! Felipe (Динамо Хьюстон). Навешивал Guilherme с углового.
40'
Максим Крепо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Динамо Хьюстон.
40'
Felipe (Динамо Хьюстон) пробил головой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Орландо Сити). Длинный пас делал Диадай Самассеку.
39'
Закария Таифи отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Динамо Хьюстон.
38'
Момент не реализован! Guilherme (Динамо Хьюстон). Пас отдал Матеуш Богуш.
35'
Iago Teodoro (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Франко Негри (Динамо Хьюстон).
34'
Удар заблокирован. Бил Франко Негри (Динамо Хьюстон). Ассистент - Лоуренс Эннали.
29'
Правила нарушил Agustin Resch (Динамо Хьюстон).
29'
Tyrese Spicer (Орландо Сити) заработал штрафной на правом фланге.
28'
Felipe (Динамо Хьюстон) получил желтую карточку за фол.
28'
Мартин Охеда (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Мартин Охеда (Орландо Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Пауза окончена. Матч продолжается.
27'
Пауза в матче. Травму получил Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон).
26'
Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Felipe отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Орландо Сити.
25'
Удар заблокирован. Бил Закария Таифи (Орландо Сити).
24'
Удар заблокирован. Бил Мартин Охеда (Орландо Сити). Ассистент - Иван Ангуло.
18'
Эдуард Атуэста (Орландо Сити) получил желтую карточку за фол.
18'
Правила нарушил Эдуард Атуэста (Орландо Сити).
18'
Guilherme (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Удар заблокирован. Бил Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон).
16'
Робин Янссон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Динамо Хьюстон.
15'
Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на левом фланге.
15'
Правила нарушил Закария Таифи (Орландо Сити).
14'
Правила нарушил Адриан Марин (Орландо Сити).
14'
Guilherme (Динамо Хьюстон) заработал штрафной в атаке.
13'
Правила нарушил Брайан Охеда (Орландо Сити).
13'
Guilherme (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на правом фланге.
12'
Диадай Самассеку отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Орландо Сити.
10'
Момент не реализован! Tyrese Spicer (Орландо Сити). Длинный пас отдал Тиаго.
7'
Правила нарушил Felipe (Динамо Хьюстон).
7'
Тиаго (Орландо Сити) заработал штрафной на левом фланге.
5'
Правила нарушил Иван Ангуло (Орландо Сити).
5'
Лоуренс Эннали (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Момент не реализован! Диадай Самассеку (Динамо Хьюстон).
4'
Удар заблокирован. Бил Guilherme (Динамо Хьюстон). Ассистент - Эсекьель Понсе.
1'
Удар заблокирован. Бил Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон). Ассистент - Guilherme.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Орландо Сити
16
Максим Крепо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
57
Иаго
ЦЗ
6
Робин Янссон
(К)
ЦЗ
19
Закария Таифи
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Тиаго
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЛВ
77
Иван Ангуло
ЛФ
14
Тайриз Спайсер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Динамо Хьюстон
31
Джонатан Бонд
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
(К)
ЦЗ
34
Agustin Resch
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
20
Гилерме
ПВ
11
Лоуренс Эннали
ЛФ
10
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Орландо Сити
12
Хавьер Отеро
ВР
21
Нолан Миллер
ЦЗ
29
Тахир Райд-Браун
ЦЗ
25
Колин Гаск
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
80
Ignacio Gómez
ЦП
22
Джастин Эллис
ЦФ
23
Harvey Sarajian
ЦФ
65
Gustavo Caraballo
ЦФ
Динамо Хьюстон
1
Джимми Маурер
ВР
13
Сэм Винс
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
6
Артур
ОП
30
Агустин Боусат
ОП
9
Ондржей Лингр
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
17
Ник Марканич
РФ
4-1-1-2-2
16
Крепо
3
Марин
57
Иаго
6
Янссон
19
Таифи
20
Атуэста
8
Охеда
10
Охеда
11
Тиаго
77
Ангуло
14
Спайсер
4-1-2-1-2
31
Бонд
36
3
Карлос
34
21
Негри
18
Самассеку
16
Эррера
19
Богуш
20
Гилерме
10
Понсе
11
Эннали
20
Атуэста
80
80
20
Атуэста
14
Спайсер
22
Эллис
22
Эллис
14
Спайсер
19
Таифи
23
23
19
Таифи
31
Бонд
1
Маурер
1
Маурер
31
Бонд
21
Негри
13
Винс
13
Винс
21
Негри
18
Самассеку
6
Артур
6
Артур
18
Самассеку
16
Эррера
30
Боусат
30
Боусат
16
Эррера
11
Эннали
24
Алию
24
Алию
11
Эннали
Остались в запасе
Орландо Сити
Динамо Хьюстон
12
Хавьер Отеро
ВР
21
Нолан Миллер
ЦЗ
29
Тахир Райд-Браун
ЦЗ
25
Колин Гаск
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
65
Gustavo Caraballo
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
28
Эрик Святченко
ЦЗ
9
Ондржей Лингр
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
17
Ник Марканич
РФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
21
Нолан Миллер
ЦЗ
29
Тахир Райд-Браун
ЦЗ
25
Колин Гаск
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
65
Gustavo Caraballo
ЦФ
Остались в запасе
28
Эрик Святченко
ЦЗ
9
Ондржей Лингр
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
17
Ник Марканич
РФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Бен Ольсен
Орландо Сити
Точно не сыграют
Уайлдер Картахена
ЦП
Joran Gerbet
ЦП
Динамо Хьюстон
Точно не сыграют
Джек МакГлинн
ЦП
Лукас Халтер
ЦЗ
Статистика матча Орландо Сити - Динамо Хьюстон
2
2
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
9
Офсайды
0
1
Количество передач
489
329
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
11
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.26
xGP (предотвращенные голы)
0.34
0.34
Информация о матче
Главный судья:
Пьер-Люк Лозье
Стадион:
Inter&Co Стэдиум
Посещаемость:
19243
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Динамо Хьюстон
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Динамо Хьюстон
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США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
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