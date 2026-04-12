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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сан-Хосе
Канзаc Сити - Сан-Хосе: обзор матча 12 апреля 2026
Канзаc Сити
12.04.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 3
Завершен
Сан-Хосе
27'
J. Bartlett
44'
Д. Скахан
49'
Д. Скахан
75'
D. Romney
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Сан-Хосе
Завершен
90'
+6'
87'
Замена
Поль Мари
️️️️➡️️
Престон Джадд
Желтая карточка
T. Calheira
82'
Замена
K. Agyabeng
️️️️➡️️
Jayden Reid
81'
Замена
T. Calheira
️️️️➡️️
Jacob Bartlett
81'
76'
Замена
Jack Jasinski
️️️️➡️️
Benjamin Kikanovic
75'
ГОЛ! 1:3!
Dave Romney
Пас отдал
Daniel Munie
69'
Замена
Nick Fernandez
️️️️➡️️
Джек Скахан
69'
Замена
Иан Харкс
️️️️➡️️
Beau Lerouox
Замена
Stephen Afrifa
️️️️➡️️
Магомед-Шапи Сулейманов
66'
Замена
Джейк Дэвис
️️️️➡️️
Ману Гарсия
66'
Замена
Capita
️️️️➡️️
Кэлвин Харрис
57'
Желтая карточка
Магомед-Шапи Сулейманов
54'
49'
ГОЛ! 1:2!
Джек Скахан
Пас отдал
Престон Джадд
45'
+6'
44'
ГОЛ! 1:1!
Джек Скахан
Пас отдал
Нико Цакирис
ГОЛ! 1:0!
Jacob Bartlett
Пас отдал
Деян Йовелич
27'
Показать весь матч
Live: Канзаc Сити - Сан-Хосе
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:3.
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 1:3.
90+5'
Capita отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сан-Хосе.
88'
Nick Fernandez (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Правила нарушил Jake Davis (Канзаc Сити).
87'
Замена у команды Сан-Хосе. Престон Джадд ушел, Поль Мари вышел.
87'
T. Calheira (Канзаc Сити) пробил головой по воротам. Сейв сделал Даниэл (Сан-Хосе). Длинный пас делал Justin Reynolds.
86'
Даниэл отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Канзаc Сити.
86'
Stephen Afrifa (Канзаc Сити) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Даниэл (Сан-Хосе). Пас отдал K. Agyabeng .
85'
Иан Харкс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Канзаc Сити.
83'
Stephen Afrifa (Канзаc Сити) заработал штрафной в атаке.
83'
Stephen Afrifa (Канзаc Сити) заработал штрафной в атаке.
82'
T. Calheira (Канзаc Сити) получил желтую карточку за фол.
82'
Правила нарушил T. Calheira (Канзаc Сити).
82'
Daniel Munie (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Замена у команды Канзаc Сити. Jayden Reid ушел, K. Agyabeng вышел.
81'
Замена у команды Канзаc Сити. Jacob Bartlett ушел, T. Calheira вышел.
81'
Уссени Буда (Сан-Хосе) заработал штрафной в атаке.
81'
Уссени Буда (Сан-Хосе) заработал штрафной в атаке.
77'
Justin Reynolds (Канзаc Сити) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Даниэл (Сан-Хосе). Пас отдал Jacob Bartlett .
76'
Замена у команды Сан-Хосе. Benji Kikanovic ушел, Jack Jasinski вышел.
75'
Гол! 1:3! Забил Dave Romney (Сан-Хосе). Ассистент - Daniel Munie .
74'
Justin Reynolds отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сан-Хосе.
71'
Деян Йовелич (Канзаc Сити) в офсайде.
69'
Замена у команды Сан-Хосе. Jack Skahan ушел, Nick Fernandez вышел.
69'
Замена у команды Сан-Хосе. Beau Lerouox ушел, Иан Харкс вышел.
68'
Момент не реализован! Capita (Канзаc Сити). Пас отдал Justin Reynolds.
66'
Замена у команды Канзаc Сити. Магомед-Шапи Сулейманов ушел, Stephen Afrifa вышел.
66'
Замена у команды Канзаc Сити. Ману Гарсия ушел, Jake Davis вышел.
65'
Момент не реализован! Jayden Reid (Канзаc Сити). Пас отдал Capita.
65'
Правила нарушил Роналду Виейра (Сан-Хосе).
65'
Магомед-Шапи Сулейманов (Канзаc Сити) заработал штрафной в атаке.
57'
Замена у команды Канзаc Сити. Кэлвин Харрис ушел, Capita вышел.
57'
Деян Йовелич (Канзаc Сити) заработал штрафной на левом фланге.
57'
Правила нарушил Reid Roberts (Сан-Хосе).
54'
Магомед-Шапи Сулейманов (Канзаc Сити) получил желтую карточку за фол.
53'
Правила нарушил Магомед-Шапи Сулейманов (Канзаc Сити).
53'
Dave Romney (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Гол! 1:2! Забил Jack Skahan (Сан-Хосе). Ассистент - Престон Джадд (быстрый проход).
46'
Момент не реализован! Beau Lerouox (Сан-Хосе). Пас отдал Niko Tsakiris.
45'
2-й тайм стартовал.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 1:1.
45+5'
Момент не реализован! Уссени Буда (Сан-Хосе). Длинный пас отдал Reid Roberts.
45+3'
Пауза в матче. Проблемы у команды Сан-Хосе.
45+2'
Удар заблокирован. Бил Beau Lerouox (Сан-Хосе). Ассистент - Jack Skahan.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
44'
Гол! 1:1! Забил Jack Skahan (Сан-Хосе). Ассистент - Niko Tsakiris (длинная передача).
37'
Момент не реализован! Деян Йовелич (Канзаc Сити).
37'
Удар заблокирован. Бил Кэлвин Харрис (Канзаc Сити). Длинный пас делал Магомед-Шапи Сулейманов.
34'
Пауза окончена. Матч продолжается.
34'
Пауза в матче. Травму получил Кэлвин Харрис (Канзаc Сити).
32'
Момент не реализован! Dave Romney (Сан-Хосе). Длинный пас отдал Benji Kikanovic.
31'
Удар заблокирован. Бил Уссени Буда (Сан-Хосе). Ассистент - Niko Tsakiris.
28'
Niko Tsakiris (Сан-Хосе) заработал штрафной на правом фланге.
28'
Niko Tsakiris (Сан-Хосе) заработал штрафной на правом фланге.
27'
Гол! 1:0! Забил Jacob Bartlett (Канзаc Сити). Проникающий пас сделал Деян Йовелич.
26'
Правила нарушил Benji Kikanovic (Сан-Хосе).
26'
Кэлвин Харрис (Канзаc Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Лассе-Берг Йонсен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сан-Хосе.
22'
Diego Borges отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сан-Хосе.
19'
Правила нарушил Jacob Bartlett (Канзаc Сити).
19'
Beau Lerouox (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Момент не реализован! Кэлвин Харрис (Канзаc Сити). Пас отдал Ману Гарсия.
16'
Правила нарушил Dave Romney (Сан-Хосе).
16'
Магомед-Шапи Сулейманов (Канзаc Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Лассе-Берг Йонсен (Канзаc Сити).
16'
Niko Tsakiris (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Момент не реализован! Престон Джадд (Сан-Хосе). Длинный пас отдал Niko Tsakiris.
12'
Daniel Munie (Сан-Хосе) сыграл рукой.
10'
Правила нарушил Кэлвин Харрис (Канзаc Сити).
10'
Benji Kikanovic (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Момент не реализован! Diego Borges (Канзаc Сити). Длинный пас отдал Ману Гарсия.
6'
Момент не реализован! Престон Джадд (Сан-Хосе). Длинный пас отдал Benji Kikanovic.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Канзаc Сити
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
2
Ian James
ЦЗ
57
Diego Borges
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
16
Jacob Bartlett
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
11
Кэлвин Харрис
ЛФ
1
John Pulskamp
ЦФ
9
Деян Йовелич
(К)
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
18
Reid Roberts
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
34
Beau Lerouox
ЦП
14
Роналду Виейра
(К)
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
12
J. Kortkamp
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
15
Янсен Миллер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ПАЗ
14
Macielo Tschantret
ЦП
20
K. Agyabeng
ЦП
7
Capita
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
19
T. Calheira
ЦФ
Сан-Хосе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
25
Max Floriani
ЦЗ
17
Jack Jasinski
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
21
Noel Buck
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
20
Nick Fernandez
ЦП
32
Nonso Adimabua
ЦФ
4-2-1-4
13
Рейнольдс
57
99
2
4
Йонсен
16
6
Гарсия
11
Харрис
9
Йовелич
1
93
Сулейманов
3-3-4
42
Даниэл
4
18
5
34
14
Виейра
10
Цакирис
28
16
Скахан
19
Джадд
7
Буда
6
Гарсия
8
Дэвис
8
Дэвис
6
Гарсия
99
20
20
99
11
Харрис
7
7
11
Харрис
93
Сулейманов
17
17
93
Сулейманов
16
19
19
16
28
17
17
28
19
Джадд
3
Мари
3
Мари
19
Джадд
34
6
Харкс
6
Харкс
34
16
Скахан
20
20
16
Скахан
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сан-Хосе
12
J. Kortkamp
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
15
Янсен Миллер
ЦЗ
14
Macielo Tschantret
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
36
Earl Edwards Jr.
ВР
25
Max Floriani
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
32
Nonso Adimabua
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
12
J. Kortkamp
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
15
Янсен Миллер
ЦЗ
14
Macielo Tschantret
ЦП
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
25
Max Floriani
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
32
Nonso Adimabua
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
Точно не сыграют
Stefan Cleveland
ВР
Wyatt Meyer
ЦЗ
Ryan Schewe
ВР
Сан-Хосе
Точно не сыграют
ДеХуан Джонс
ЛАЗ
Витор Коста
ЛЗ
Тимо Вернер
ЦФ
Статистика матча Канзаc Сити - Сан-Хосе
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
6
Офсайды
1
0
Количество передач
483
514
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Информация о матче
Главный судья:
Аллен Чапман
Стадион:
Спортинг Парк
Посещаемость:
16921
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