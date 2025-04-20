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Шапи обогнал Месси по количеству ассистов в МЛС

Сегодня, 12:57

Нападающий «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов обогнал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству оформленных ассистов в текущем сезоне в МЛС.

В гостевой игре с «Сан-Хосе» (5:3) россиянин отдал результативную передачу на 24-й минуте. Для Шапи это 3-й ассист в текущем сезоне. По этому показателю он превзошел Месси, у которых 2 голевые передачи.

  • «Канзас Сити» приобрел Сулейманова у греческого «Ариса» за 2,4 миллиона евро 3 февраля.
  • В 9 матчах в МЛС россиянин набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас».

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Канзаc Сити Сан-Хосе Месси Лионель Сулейманов Магомед-Шапи
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