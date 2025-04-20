Шапи обогнал Месси по количеству ассистов в МЛС

Нападающий «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов обогнал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству оформленных ассистов в текущем сезоне в МЛС.

В гостевой игре с «Сан-Хосе» (5:3) россиянин отдал результативную передачу на 24-й минуте. Для Шапи это 3-й ассист в текущем сезоне. По этому показателю он превзошел Месси, у которых 2 голевые передачи.