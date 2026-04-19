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МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед: обзор матча 19 апреля 2026
Филадельфия Юнион
19.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Завершен
90'
+2'
Замена
Дэнли Жан-Жак
️️️️➡️️
Хесус Буэно
76'
75'
Замена
Каден Кларк
️️️️➡️️
Пеглоу
75'
Замена
Gavin Turner
️️️️➡️️
Jackson Hopkins
Замена
Каван Салливан
️️️️➡️️
Индиана Вассилев
64'
60'
Желтая карточка
N. Markovic
37'
Желтая карточка
Пеглоу
35'
Желтая карточка
Тай Барибо
Показать весь матч
Live: Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:0.
90+3'
2-й тайм окончен. Счет 0:0.
90+1'
Момент не реализован! Олвету Маханья (Филадельфия Юнион).
90'
Сколько минут добавил судья? 2.
82'
Момент не реализован! Bruno Damiani (Филадельфия Юнион).
82'
Момент не реализован! Йован Лукич (Филадельфия Юнион). Пас отдал Milan Iloski.
81'
Правила нарушил Lucas Bartlett (Ди Си Юнайтед).
81'
Bruno Damiani (Филадельфия Юнион) заработал штрафной на левом фланге.
79'
Правила нарушил Каден Кларк (Ди Си Юнайтед).
79'
Каван Салливан (Филадельфия Юнион) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Каден Кларк (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Каван Салливан (Филадельфия Юнион).
76'
Замена у команды Филадельфия Юнион. Хесус Буэно ушел, Дэнли Жан-Жак вышел.
76'
Шон Джонсон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Филадельфия Юнион.
76'
Milan Iloski (Филадельфия Юнион) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Шон Джонсон (Ди Си Юнайтед). Пас отдал Йован Лукич.
75'
Замена у команды D.C. Peglow ушел, United. Caden Clark вышел.
75'
Замена у команды D.C. Jackson Hopkins ушел, United. Gavin Turner вышел.
74'
Момент не реализован! Матти Пелтола (Ди Си Юнайтед).
74'
Удар заблокирован. Бил N. Markovic (Ди Си Юнайтед). Ассистент - Тай Барибо.
74'
Момент не реализован! Матти Пелтола (Ди Си Юнайтед).
71'
Удар заблокирован. Бил Хесус Буэно (Филадельфия Юнион). Ассистент - Каван Салливан.
69'
Момент не реализован! Bruno Damiani (Филадельфия Юнион). Длинный пас отдал Фрэнки Уэстфилд.
68'
Фрэнки Уэстфилд (Филадельфия Юнион) заработал штрафной на левом фланге.
68'
Фрэнки Уэстфилд (Филадельфия Юнион) заработал штрафной на левом фланге.
66'
S. Hefti (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
S. Hefti (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Правила нарушил Кай Роулес (Ди Си Юнайтед).
66'
Bruno Damiani (Филадельфия Юнион) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Замена у команды Филадельфия Юнион. Индиана Вассилев ушел, Каван Салливан вышел.
63'
Peglow (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Правила нарушил Натан Харриел (Филадельфия Юнион).
60'
N. Markovic (Ди Си Юнайтед) получил желтую карточку за фол.
60'
Натан Харриел (Филадельфия Юнион) заработал штрафной в атаке.
60'
Правила нарушил N. Markovic (Ди Си Юнайтед).
58'
Хесус Буэно (Филадельфия Юнион) заработал штрафной в атаке.
58'
Хесус Буэно (Филадельфия Юнион) заработал штрафной в атаке.
57'
Момент не реализован! Тай Барибо (Ди Си Юнайтед). Пас отдал Jackson Hopkins.
52'
Удар заблокирован. Бил Натан Харриел (Филадельфия Юнион).
51'
Удар заблокирован. Бил Milan Iloski (Филадельфия Юнион). Ассистент - Хесус Буэно.
51'
Удар заблокирован. Бил Milan Iloski (Филадельфия Юнион). Ассистент - Индиана Вассилев.
50'
Jackson Hopkins (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
50'
Правила нарушил Japhet Sery Larsen (Филадельфия Юнион).
48'
Удар заблокирован. Бил Фрэнки Уэстфилд (Филадельфия Юнион). Ассистент - Эзекиел Алладо.
46'
Момент не реализован! Хесус Буэно (Филадельфия Юнион).
45'
2-й тайм стартовал.
45+1'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45'
Судья не добавил времени к тайму.
44'
Jackson Hopkins (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на правом фланге.
44'
Правила нарушил Фрэнки Уэстфилд (Филадельфия Юнион).
44'
Момент не реализован! Аарон Эррера (Ди Си Юнайтед). Пас отдал S. Hefti.
42'
Момент не реализован! Bruno Damiani (Филадельфия Юнион).
42'
Bruno Damiani (Филадельфия Юнион) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Шон Джонсон (Ди Си Юнайтед). Пас отдал Индиана Вассилев.
41'
Кай Роулес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Филадельфия Юнион.
40'
N. Markovic отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Филадельфия Юнион.
40'
Удар заблокирован. Бил Хесус Буэно (Филадельфия Юнион). Ассистент - Bruno Damiani .
37'
Peglow (Ди Си Юнайтед) получил желтую карточку за фол.
37'
Japhet Sery Larsen (Филадельфия Юнион) заработал штрафной в атаке.
37'
Правила нарушил Peglow (Ди Си Юнайтед).
35'
Тай Барибо (Ди Си Юнайтед) получил желтую карточку за фол.
35'
Japhet Sery Larsen (Филадельфия Юнион) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Тай Барибо (Ди Си Юнайтед).
34'
Олвету Маханья (Филадельфия Юнион) в офсайде.
31'
Правила нарушил S. Hefti (Ди Си Юнайтед).
31'
Правила нарушил S. Hefti (Ди Си Юнайтед).
30'
Кай Роулес (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Эзекиел Алладо (Филадельфия Юнион).
28'
Фрэнки Уэстфилд (Филадельфия Юнион) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Аарон Эррера (Ди Си Юнайтед).
27'
Момент не реализован! Jackson Hopkins (Ди Си Юнайтед). Пас отдал Матти Пелтола.
25'
Хесус Буэно (Филадельфия Юнион) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Шон Джонсон (Ди Си Юнайтед). Пас отдал Натан Харриел.
25'
Milan Iloski (Филадельфия Юнион) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Шон Джонсон (Ди Си Юнайтед). Пас отдал Эзекиел Алладо.
23'
Keisuke Kurokawa (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Keisuke Kurokawa (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
N. Markovic (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной в атаке.
21'
Правила нарушил Milan Iloski (Филадельфия Юнион).
20'
Удар заблокирован. Бил Фрэнки Уэстфилд (Филадельфия Юнион).
18'
Момент не реализован! Lucas Bartlett (Ди Си Юнайтед). Навешивал Peglow с углового.
17'
Japhet Sery Larsen отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ди Си Юнайтед.
16'
Lucas Bartlett отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Филадельфия Юнион.
12'
Хесус Буэно (Филадельфия Юнион) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Эзекиел Алладо.
8'
Правила нарушил Хесус Буэно (Филадельфия Юнион).
8'
Правила нарушил Хесус Буэно (Филадельфия Юнион).
7'
Правила нарушил Bruno Damiani (Филадельфия Юнион).
7'
N. Markovic (Ди Си Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Хесус Буэно (Филадельфия Юнион) заработал штрафной на правом фланге.
6'
Правила нарушил Jackson Hopkins (Ди Си Юнайтед).
3'
S. Hefti отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Филадельфия Юнион.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
(К)
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
29
Олвету Маханья
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
39
Фрэнки Уэстфилд
ПАЗ
8
Хесус Буэно
ОП
4
Йован Лукич
ЦП
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Эзекиел Алладо
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
9
Bruno Damiani
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
1
Шон Джонсон
ВР
5
S. Hefti
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
(К)
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
4
Матти Пелтола
ОП
27
N. Markovic
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
7
Пеглоу
ЛВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Филадельфия Юнион
76
Эндрю Рик
ВР
2
G. Martinez
ЦЗ
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Каван Салливан
АП
14
Джереми Рафанелло
АП
51
M. Jakupovic
ЦФ
Ди Си Юнайтед
24
Jordan Farr
ВР
26
Alex Bono
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
30
Каден Кларк
АП
8
Джаред Страуд
ЛВ
17
Jacob Murrell
ЦФ
3-2-1-1-3
18
Блэйк
5
Сери
29
Маханья
26
Харриел
8
Буэно
39
Уэстфилд
4
Лукич
19
Вассилев
9
10
23
Алладо
3-3-2-1-1
1
Джонсон
3
15
Роулес
6
22
Эррера
4
Пелтола
5
27
25
7
Пеглоу
9
Барибо
8
Буэно
17
Жан-Жак
17
Жан-Жак
8
Буэно
19
Вассилев
6
Салливан
6
Салливан
19
Вассилев
25
48
48
25
7
Пеглоу
30
Кларк
30
Кларк
7
Пеглоу
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
76
Эндрю Рик
ВР
2
G. Martinez
ЦЗ
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
51
M. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
24
Jordan Farr
ВР
26
Alex Bono
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
77
Hosei Kijima
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
8
Джаред Страуд
ЛВ
17
Jacob Murrell
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
76
Эндрю Рик
ВР
2
G. Martinez
ЦЗ
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
51
M. Jakupovic
ЦФ
Остались в запасе
24
Jordan Farr
ВР
26
Alex Bono
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
77
Hosei Kijima
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
8
Джаред Страуд
ЛВ
17
Jacob Murrell
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Трой Лесесне
Филадельфия Юнион
Точно не сыграют
Agustin Anello
ЦФ
Куинн Салливан
АП
Sal Olivas
ЦФ
Ди Си Юнайтед
Точно не сыграют
Bibi Karamoko
ЦФ
Шон Неалис
ЦЗ
Gabriel Segal
ЦФ
Статистика матча Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
1
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
410
260
Сейвы
0
4
Точность передач %
66
58
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76
Информация о матче
Главный судья:
Лоренцо Эрнандес
Стадион:
Субару Парк
Посещаемость:
18529
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- : -
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Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
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