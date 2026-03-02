Атланта Юнайтед
Атланта
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Галарса М.
Аренда
02.03.26 / 30.06.26
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
18.02.26 / -
Свободный агент
17.02.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Гьюзан Б.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Афонсо Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ПЗ Леннон Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Эрнандес Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Ванкувер Уайткепс
Ванкувер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Джексон А.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛФ Кайседо Б.
1,10 млн €
30.01.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Пупе Д.
700 тыс €
01.07.26 / -
ЦЗ Пупе Д.
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦП Ахмед А.
2 млн €
04.01.26 / 30.06.29
Даллас
Даллас
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Морено С.
Аренда 560 тыс €
26.03.26 / 31.12.26
АП Вальенте Х.
1 млн €
13.02.26 / 30.06.28
ПП Йоханссон Г.
1 млн €
26.01.26 / 30.06.29
Ди Си Юнайтед
Вашингтон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Боно А.
42 тыс €
26.01.26 / 31.12.26
ЦФ Мунтяну Л.
6 млн €
26.01.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
10.02.26 / -
Свободный агент
23.01.26 / 30.06.27
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦФ Баджи Д.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Леаль Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
Динамо Хьюстон
Хьюстон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Богуш М.
5,50 млн €
29.01.26 / 30.06.28
ОП Боусат А.
643 тыс €
26.01.26 / 30.06.28
РФ Марканич Н.
Аренда
26.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Олусанья Т.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
20.02.26 / -
ПЗ Дорси Г.
500 тыс €
18.02.26 / 30.06.28
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Аводесу Ф.
Свободный агент
29.01.26 / -
ПВ Ковальчик С.
Свободный агент
28.01.26 / -
ПВ Олусанья Т.
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Эскобар Ф.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Дуэньяс Э.
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Дуэньяс Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Халлидэй М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Ковальчик С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Лоу Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Стерес Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Урсо Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
АП Басси А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 08.07.26
ПЗ Эскобар Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Тарбелл Э.
Без клуба
Завершил
01.01.26 / -
ЦЗ Аводесу Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
Интер Майами
Майами
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Регилон С.
Без клуба
Свободный агент
31.01.26 / 31.12.27
ЦФ Бертераме Х.
12,60 млн €
30.01.26 / 30.06.29
ПЗ Мура Ф.
Свободный агент
26.01.26 / 30.06.29
ЛЗ Регилон С.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / -
ВР Риос Ново Р.
500 тыс €
26.01.26 / 30.06.29
ЦП Де Пауль Р.
15 млн €
26.01.26 / -
ПВ Альенде Т.
5 млн €
26.01.26 / 30.06.30
Свободный агент
23.01.26 / 30.06.27
ЦП Де Пауль Р.
15 млн €
23.01.26 / 31.12.29
Свободный агент
04.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кремаски Б.
4 млн €
01.07.26 / -
Свободный агент
17.02.26 / -
ВР Устари О.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ОП Бускетс С.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЛЗ Альба Ж.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Суарес Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Сейлор Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Канзаc Сити
Канзас-Сити
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Блориан О.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
20.02.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
29.01.26 / -
ЦЗ Фернандес Х.
Свободный агент
28.01.26 / 01.07.26
Свободный агент
12.01.26 / -
ЛЗ Лайбольд Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Радойя Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 13.02.26
ЦФ Шелтон Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Броди Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Фернандес Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Родригес М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
Коламбус
Коламбус
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Мендес Б.
6 млн €
13.07.26 / 30.06.29
ПЗ Леннон Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Ахундзаде Н.
2,50 млн €
10.02.26 / 30.06.29
ЦФ Тиаре Д.
170 тыс €
02.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Чеберко Е.
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦФ Алию И.
215 тыс €
12.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.27
2,10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Нагбе Д.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦП Джонс Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Камачо Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Ромеро А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Колорадо
Денвер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Миноунгу Г.
1,75 млн €
27.03.26 / 31.12.28
ПЗ Томпсон К.
?
26.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Наварро М.
Аренда
17.02.26 / 31.12.26
900 тыс €
26.01.26 / -
450 тыс €
23.01.26 / -
450 тыс €
01.01.26 / -
ЦЗ Кобб Н.
450 тыс €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Бассетт К.
2,25 млн €
02.02.26 / 31.12.27
Свободный агент
15.01.26 / -
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦЗ Максе А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Чеберко Е.
Свободный агент
13.07.26 / -
ОП Эустакиу С.
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
820 тыс €
31.01.26 / 31.12.28
820 тыс €
26.01.26 / -
?
23.01.26 / -
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
29.01.26 / -
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Куэвас М.
?
02.07.26 / -
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
ЦФ Рамирес К.
Свободный агент
27.02.26 / -
ЦЗ Занка
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 24.02.26
ЦФ Берри М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Савалета Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Миннесота Юнайтед
Миннесота
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
13.02.26 / -
АП Родригес Х.
Свободный агент
06.02.26 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Родригес Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
04.01.26 / -
ЦП Лод Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Шашуа С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Дотсон Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Монреаль
Монреаль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Кармона В.
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.27
ЦФ Риос Д.
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦП Лосенко И.
Аренда
26.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Авилес Т.
Аренда
23.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Опоку К.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.27
ЦФ Коккаро М.
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦФ Коккаро М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЦФ Вриони Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 05.02.26
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
13.03.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Боно А.
42 тыс €
26.01.26 / 31.12.26
ПЗ Бай Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.27
Свободный агент
12.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Эдвардс Р.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.02.26 / -
АП Кармона В.
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.27
ЦЗ Элье Н.
4 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ОП Эдельман Д.
600 тыс €
13.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Хак А.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Паркер Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Мигел К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Труин К.
830 тыс €
27.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
27.06.26 / -
ПВ Миятович Й.
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
РФ Фернандес Х.
Аренда
27.01.26 / 31.12.26
ОП Переа А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Моралес М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Нэшвилл
Нэшвилл
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
675 тыс €
18.02.26 / 31.12.28
ЦФ Мадригаль У.
425 тыс €
26.01.26 / 30.06.29
Свободный агент
09.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Перес Д.
2,52 млн €
09.02.26 / 31.12.29
ЦП Бругман Г.
Свободный агент
27.01.26 / -
Свободный агент
02.01.26 / -
ЛАЗ Вашингтон Т.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦП Акоста Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Бругман Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 13.07.26
ПЗ Гейнс Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Шмитт Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Уиллис Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Банбери Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.28
Орландо Сити
Орландо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гризманн А.
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦФ Гризманн А.
Свободный агент
10.07.26 / -
ПЗ Дорси Г.
500 тыс €
18.02.26 / 30.06.28
ЦЗ Теодоро И.
1,20 млн €
07.02.26 / 30.06.29
ОП Отавио Л.
2,95 млн €
26.01.26 / 30.06.28
ЦП Охеда Б.
1 млн €
02.01.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Араухо С.
Свободный агент
03.02.26 / -
ПАЗ Фримен А.
3,50 млн €
29.01.26 / 30.06.32
ЦФ Муриэль Л.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
Свободный агент
07.01.26 / -
ВР Галлезе П.
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Галлезе П.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Араухо С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Шлегель Р.
2 млн €
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Остин
Остин
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Плахета П.
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦФ Рамирес К.
Свободный агент
27.02.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Рубио Д.
Свободный агент
29.01.26 / -
ЦЗ Касканте Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Рубио Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Портленд
Портленд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Аравена А.
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
АП Бассетт К.
2,25 млн €
02.02.26 / 31.12.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Родригес Д.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Жупарич Д.
Свободный агент
09.02.26 / -
ОП Айяла Д.
1,70 млн €
09.01.26 / 31.12.26
ЦП Паредес К.
Свободный агент
07.01.26 / -
Свободный агент
06.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Жупарич Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Миллер Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Рохас М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Паредес К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Санабрия Х.
2,10 млн €
10.02.26 / 30.06.30
ЦФ Гилявоги М.
5 млн €
03.02.26 / 30.06.29
ЦП Спирингс С.
Свободный агент
26.01.26 / 30.06.28
ЦП Спирингс С.
?
25.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Охеда Б.
1 млн €
02.01.26 / 30.06.29
ВР МакМат З.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Расселл Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 03.03.26
ПЗ Браун Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
ЛЗ Джанкуа С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Сан-Диего
Сан-Диего
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Валакари О.
1,50 млн €
31.01.26 / 31.12.28
ЦП Валакари О.
1,50 млн €
26.01.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ МакНэйр П.
?
28.01.26 / -
Свободный агент
27.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Боатенг Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Бэйрд К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Сан-Хосе
Сан-Хосе
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Ганн А.
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦФ Вернер Т.
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.28
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Аранго К.
Аренда 420 тыс €
31.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦФ Мартинес Д.
Свободный агент
07.01.26 / -
ЦП Груэсо К.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Вильсон Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Кайе М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Мартинес Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
Сент-Луис
Сент-Луис
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Кордова С.
Аренда 300 тыс €
24.02.26 / 30.06.26
Свободный агент
10.02.26 / -
ОП Полвара Д.
200 тыс €
30.01.26 / 30.06.28
ОП Эдельман Д.
600 тыс €
13.01.26 / 31.12.27
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Тойхерт С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Клаусс
2 млн €
27.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Моралес А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Сиэтл
Сиэтл
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Миноунгу Г.
1,75 млн €
27.03.26 / 31.12.28
675 тыс €
18.02.26 / 31.12.28
ЦП Пауло Ж.
Без клуба
Завершил
01.01.26 / -
ЛВ Кент Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Соуза Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛФ Ротрок П.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Кастро Я.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Торонто
Торонто
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кушчевич Б.
Аренда
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Сарджент Д.
18,65 млн €
27.02.26 / 30.06.31
ЦФ Шаллой Д.
255 тыс €
19.02.26 / 31.12.26
ЛВ Эдвардс Р.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
850 тыс €
31.01.26 / 31.12.27
ЛЗ Перейра М.
800 тыс €
26.01.26 / 30.06.28
850 тыс €
26.01.26 / -
1,50 млн €
23.01.26 / -
Свободный агент
16.01.26 / -
Свободный агент
02.01.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Майлула К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Томпсон К.
?
26.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Ростед С.
Свободный агент
30.01.26 / -
ЛЗ Петретта Р.
Свободный агент
20.01.26 / -
ВР Джонсон Ш.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Лонг К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 15.03.26
ЛЗ Петретта Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Ростед С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
ЦП Этьенн Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Филадельфия Юнион
Филадельфия
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
3,90 млн €
31.01.26 / -
3,90 млн €
26.01.26 / 31.12.28
3,90 млн €
23.01.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Уре М.
Свободный агент
08.01.26 / -
ЛЗ Вагнер К.
2,50 млн €
02.01.26 / 30.06.28
ЦФ Донован К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Бедойя А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛП Бендер Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Уре М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.29
Цинциннати
Цинциннати
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Рамирес Б.
2,60 млн €
26.01.26 / 30.06.29
Свободный агент
07.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Орельяно Л.
3,82 млн €
11.01.26 / -
ПВ Барреаль А.
3,41 млн €
01.01.26 / -
ВР Канн А.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Камара К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Кубо Ю.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Смит Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Чикаго Файр
Чикаго
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦП Салетрос А.
2,70 млн €
26.01.26 / -
ЦП Салетрос А.
2,70 млн €
23.01.26 / 31.12.28
Свободный агент
01.01.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Акоста К.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 30.06.27
ЛЗ Гаспер Ч.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
АП Гутьеррес Б.
4,25 млн €
01.01.26 / -
Шарлотт
Шарлотт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
3,50 млн €
26.01.26 / -
300 тыс €
26.01.26 / 30.06.29
3,50 млн €
23.01.26 / -
ЛЗ Шнегг Д.
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
3,50 млн €
01.01.26 / 31.12.27
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Туилома Б.
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦЗ Туилома Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.28
ВР Бингхэм Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Уильямсон Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -