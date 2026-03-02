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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы МЛС

Атланта Юнайтед
Атланта
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Галарса М.
Ривер Плейт
Аренда
02.03.26 / 30.06.26
ЦФ Сантос С.
Динамо Хьюстон
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
ЦФ Сантос С.
Без клуба
Свободный агент
18.02.26 / -
ЛВ Пико Ф.
Интер Майами
Свободный агент
17.02.26 / -
ЦЗ Хакоб Т.
Некакса
4,30 млн €
26.01.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Тиаре Д.
Коламбус
170 тыс €
02.02.26 / 31.12.26
ЦП Слиш Б.
Брондбю
3 млн €
08.01.26 / 30.06.29
ВР Коэн Д.
Чикаго Файр
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Гьюзан Б.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Афонсо Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
ВР Коэн Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ПЗ Леннон Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Эрнандес Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Кобб Н.
Колорадо
450 тыс €
01.01.26 / -
Ванкувер Уайткепс
Ванкувер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Сабали Ш.
Метц
1 млн €
05.02.26 / 30.06.29
АП Джексон А.
Ягеллония
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛФ Кайседо Б.
Барселона Г
1,10 млн €
30.01.26 / 30.06.29
ЦП Ларрас О.
Колорадо
Свободный агент
15.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Шонлау С.
Хольштайн
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Пупе Д.
Сент-Труйден
700 тыс €
01.07.26 / -
ЦЗ Пупе Д.
Сент-Труйден
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦП Ахмед А.
Норвич Сити
2 млн €
04.01.26 / 30.06.29
Даллас
Даллас
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Морено С.
Флуминенсе
Аренда 560 тыс €
26.03.26 / 31.12.26
АП Вальенте Х.
Дефенсор Спортинг
1 млн €
13.02.26 / 30.06.28
ПП Йоханссон Г.
Мьеллбю
1 млн €
26.01.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Пас М.
Аякс
1,50 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Сали Э.
Аль-Рияд
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ПЗ Эндели Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Ллетгет С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Сенте К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Ди Си Юнайтед
Вашингтон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Доззел А.
Портсмут
Свободный агент
13.07.26 / 31.12.28
ПЗ Хефти С.
Гамбург
150 тыс €
29.01.26 / 30.06.27
ВР Боно А.
Нью-Инглэнд Революшн
42 тыс €
26.01.26 / 31.12.26
ЦФ Мунтяну Л.
ЧФР Клуж
6 млн €
26.01.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Макнотон Л.
Сент-Луис
Свободный агент
10.02.26 / -
ВР Барраза Л.
Интер Майами
Свободный агент
23.01.26 / 30.06.27
ЛЗ Шнегг Д.
Шарлотт
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦФ Бентеке К.
Аль-Вахда
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦФ Баджи Д.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦФ Бентеке К.
Аль-Вахда
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Леаль Р.
Эредиано
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Бентеке К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Леаль Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ВР Барраза Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Макнотон Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
Динамо Хьюстон
Хьюстон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Алию И.
Коламбус
215 тыс €
12.03.26 / 31.12.26
ЦП Богуш М.
Крус Асуль
5,50 млн €
29.01.26 / 30.06.28
ЛЗ Негри Ф.
Сан-Диего
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦП Эррера Э.
Толука
Свободный агент
26.01.26 / -
ОП Боусат А.
Велес Сарсфилд
643 тыс €
26.01.26 / 30.06.28
ПВ Гилерме
Сантос
1,80 млн €
26.01.26 / -
ЦЗ Халтер Л.
Ботафого
1,35 млн €
26.01.26 / -
РФ Марканич Н.
Кастельон
Аренда
26.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Халтер Л.
Ботафого
1,35 млн €
23.01.26 / 30.06.30
ЦП Эррера Э.
Толука
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Халтер Л.
Ботафого
?
12.01.26 / -
ПВ Гилерме
Сантос
1,80 млн €
01.01.26 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Олусанья Т.
Абердин
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Бартлоу И.
Канзаc Сити
Свободный агент
20.02.26 / -
ПЗ Дорси Г.
Орландо Сити
500 тыс €
18.02.26 / 30.06.28
ЦФ Сантос С.
Атланта Юнайтед
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Аводесу Ф.
Хельсингборг
Свободный агент
29.01.26 / -
ПВ Ковальчик С.
Заглембе
Свободный агент
28.01.26 / -
ПВ Олусанья Т.
Абердин
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Бартлоу И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Эскобар Ф.
Пеньяроль
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Дуэньяс Э.
Керетаро
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Дуэньяс Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Халлидэй М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Ковальчик С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Лоу Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦФ Сантос С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Стерес Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Урсо Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
АП Басси А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 08.07.26
ПЗ Эскобар Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Тарбелл Э.
Без клуба
Завершил
01.01.26 / -
ЦЗ Аводесу Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
Интер Майами
Майами
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Регилон С.
Без клуба
Свободный агент
31.01.26 / 31.12.27
ЦФ Бертераме Х.
Монтеррей
12,60 млн €
30.01.26 / 30.06.29
ПЗ Мура Ф.
Расинг Клуб
Свободный агент
26.01.26 / 30.06.29
ЛЗ Регилон С.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / -
ВР Риос Ново Р.
Ланус
500 тыс €
26.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Микаэл
Палмейрас
Аренда
26.01.26 / 31.12.26
ЦП Де Пауль Р.
Атлетико
15 млн €
26.01.26 / -
ПВ Альенде Т.
Сельта
5 млн €
26.01.26 / 30.06.30
ВР Барраза Л.
Ди Си Юнайтед
Свободный агент
23.01.26 / 30.06.27
ЦП Де Пауль Р.
Атлетико
15 млн €
23.01.26 / 31.12.29
ОП Айяла Д.
Портленд
1,70 млн €
09.01.26 / 31.12.26
ВР Сент-Клер Д.
Миннесота Юнайтед
Свободный агент
04.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кремаски Б.
Парма
4 млн €
01.07.26 / -
ЛВ Пико Ф.
Атланта Юнайтед
Свободный агент
17.02.26 / -
ВР Устари О.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦЗ Авилес Т.
Монреаль
Аренда
23.01.26 / 31.12.26
ВР Ярброу В.
Торонто
Свободный агент
16.01.26 / -
ОП Бускетс С.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЛЗ Альба Ж.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЛВ Пико Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Ярброу В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Суарес Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Сейлор Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Канзаc Сити
Канзас-Сити
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Карич Э.
Штурм
?
13.07.26 / -
ЦЗ Блориан О.
Хапоэль БШ
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Бартлоу И.
Динамо Хьюстон
Свободный агент
20.02.26 / -
ЦП Йонсен Л.
Мальме
3,50 млн €
18.02.26 / 30.06.28
ЛФ Харрис К.
Колорадо
Свободный агент
15.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Шаллой Д.
Торонто
255 тыс €
19.02.26 / 31.12.26
ЛП Томми Э.
Лос-Анджелес Гэлакси
Свободный агент
29.01.26 / -
ЦЗ Фернандес Х.
Уэска
Свободный агент
28.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Володер Р.
Нью-Йорк Ред Буллз
Свободный агент
12.01.26 / -
ЛЗ Лайбольд Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Радойя Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 13.02.26
ЦФ Шелтон Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Броди Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Фернандес Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Родригес М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛП Томми Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Володер Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
Коламбус
Коламбус
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Мендес Б.
Реал Сосьедад
6 млн €
13.07.26 / 30.06.29
ПЗ Леннон Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Гомеш А.
Лилль
Свободный агент
19.02.26 / -
ЦФ Ахундзаде Н.
Карабах
2,50 млн €
10.02.26 / 30.06.29
ЦФ Тиаре Д.
Атланта Юнайтед
170 тыс €
02.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Чеберко Е.
Лос-Анджелес
Свободный агент
13.07.26 / -
ЛВ Росси Д.
Монтеррей
7 млн €
03.07.26 / 30.06.29
ЦФ Алию И.
Динамо Хьюстон
215 тыс €
12.03.26 / 31.12.26
ЦП Лаппалайнен Л.
ХИК
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.27
ЦФ Рассел-Роу Д.
Тулуза
2,10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Нагбе Д.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦП Джонс Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Лаппалайнен Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Камачо Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Ромеро А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Колорадо
Денвер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Миноунгу Г.
Сиэтл
1,75 млн €
27.03.26 / 31.12.28
ПЗ Томпсон К.
Торонто
?
26.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Наварро М.
Тальерес де Кордоба
Аренда
17.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Херрингтон Л.
Брисбен Роар
900 тыс €
26.01.26 / -
ЦЗ Херрингтон Л.
Брисбен Роар
450 тыс €
23.01.26 / -
ЦЗ Херрингтон Л.
Брисбен Роар
450 тыс €
01.01.26 / -
ЦЗ Кобб Н.
Атланта Юнайтед
450 тыс €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мерфи И.
Сан-Диего
Свободный агент
13.07.26 / 31.12.26
ЦП Ронан К.
Абердин
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Бассетт К.
Портленд
2,25 млн €
02.02.26 / 31.12.27
ЦП Ларрас О.
Ванкувер Уайткепс
Свободный агент
15.01.26 / -
ЛФ Харрис К.
Канзаc Сити
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦЗ Максе А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦП Ларрас О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЛФ Харрис К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Чеберко Е.
Коламбус
Свободный агент
13.07.26 / -
ОП Эустакиу С.
Порту
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦП Шоньер М.
Грассхоппер
820 тыс €
31.01.26 / 31.12.28
ЦП Шоньер М.
Грассхоппер
820 тыс €
26.01.26 / -
ЦП Шоньер М.
Грассхоппер
?
23.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Йебоа Я.
Циндао Хайню
Свободный агент
24.02.26 / -
ЦП Йебоа Я.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦП Балутэ А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Жаилсон
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Рапозо Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛП Томми Э.
Канзаc Сити
Свободный агент
29.01.26 / -
ЦФ Клаусс
Сент-Луис
2 млн €
27.01.26 / 31.12.26
ЦФ Наскименто М.
Ботафого
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Куэвас М.
Сантос Лагуна
?
02.07.26 / -
ЦФ Факундес Д.
Нью-Инглэнд Революшн
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
ЦФ Рамирес К.
Остин
Свободный агент
27.02.26 / -
ЦЗ Занка
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 24.02.26
ЦФ Берри М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Савалета Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Факундес Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Миннесота Юнайтед
Миннесота
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Данкан К.
Нью-Йорк Ред Буллз
Свободный агент
13.02.26 / -
АП Родригес Х.
Леон
Свободный агент
06.02.26 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Родригес Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Сент-Клер Д.
Интер Майами
Свободный агент
04.01.26 / -
ЦП Лод Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Шашуа С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
ВР Сент-Клер Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Дотсон Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Монреаль
Монреаль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Амайя Ф.
Толука
Аренда
26.03.26 / 31.12.26
АП Кармона В.
Нью-Йорк Ред Буллз
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.27
ЦФ Риос Д.
Гвадалахара
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦП Лосенко И.
Шахтер
Аренда
26.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Авилес Т.
Интер Майами
Аренда
23.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Опоку К.
Панетоликос
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Дюк Б.
Сан-Диего
Свободный агент
09.02.26 / -
ПЗ Маршалл-Ратти Д.
Нью-Йорк Ред Буллз
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.27
ЦФ Коккаро М.
Ньюэллс Олд Бойз
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦФ Коккаро М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
ЦП Дюк Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЦФ Вриони Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 05.02.26
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Факундес Д.
Лос-Анджелес Гэлакси
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
ЦФ Факундес Д.
Без клуба
Свободный агент
13.03.26 / -
ЛВ Йоу Г.
Вестерло
550 тыс €
26.01.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Боно А.
Ди Си Юнайтед
42 тыс €
26.01.26 / 31.12.26
ПЗ Бай Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Маршалл-Ратти Д.
Монреаль
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.27
ПЗ Че Д.
Брондбю
850 тыс €
31.01.26 / 31.12.28
ВР Хорват Э.
Кардифф
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.27
ПЗ Че Д.
Брондбю
850 тыс €
26.01.26 / -
ПЗ Че Д.
Брондбю
850 тыс €
23.01.26 / -
ЦЗ Володер Р.
Канзаc Сити
Свободный агент
12.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Эдвардс Р.
Торонто
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ПЗ Данкан К.
Миннесота Юнайтед
Свободный агент
13.02.26 / -
АП Кармона В.
Монреаль
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.27
ЦЗ Хак А.
Цюрих
Свободный агент
05.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Элье Н.
Бристоль Сити
4 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ОП Эдельман Д.
Сент-Луис
600 тыс €
13.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Хак А.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / -
ВР Мигел К.
Сан-Паулу
Свободный агент
03.01.26 / 31.12.28
ПЗ Данкан К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Паркер Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Мигел К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Траоре Б.
Базель
8,75 млн €
13.07.26 / -
ОП Труин К.
Мельбурн Сити
830 тыс €
27.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Танасиевич С.
Елимай
Свободный агент
27.06.26 / -
ПВ Миятович Й.
Айнтрахт
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
РФ Фернандес Х.
Росарио Сентраль
Аренда
27.01.26 / 31.12.26
ПЗ Иленич М.
Ракув
Аренда
26.01.26 / 31.12.26
ОП Переа А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Моралес М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Нэшвилл
Нэшвилл
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Бейкер-Уайтинг Р.
Сиэтл
675 тыс €
18.02.26 / 31.12.28
ЦФ Мадригаль У.
Депортиво Саприсса
425 тыс €
26.01.26 / 30.06.29
ЦП Эспиноса К.
Сан-Хосе
Свободный агент
09.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Перес Д.
Гвадалахара
2,52 млн €
09.02.26 / 31.12.29
ЦП Бругман Г.
Пескара
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦЗ Циммерман У.
Торонто
Свободный агент
02.01.26 / -
ЛАЗ Вашингтон Т.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦП Акоста Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Бругман Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 13.07.26
ПЗ Гейнс Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Шмитт Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Уиллис Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Банбери Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Циммерман У.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.28
Орландо Сити
Орландо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гризманн А.
Атлетико
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦФ Гризманн А.
Атлетико
Свободный агент
10.07.26 / -
ПЗ Дорси Г.
Динамо Хьюстон
500 тыс €
18.02.26 / 30.06.28
ЦЗ Теодоро И.
Фламенго
1,20 млн €
07.02.26 / 30.06.29
ЛВ Тиаго
Баия
3,40 млн €
31.01.26 / -
ЛВ Тиаго
Баия
3,40 млн €
26.01.26 / 30.06.28
ОП Отавио Л.
Интернасьонал
2,95 млн €
26.01.26 / 30.06.28
ЛВ Тиаго
Баия
3,40 млн €
23.01.26 / -
ВР Крепо М.
Портленд
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦП Охеда Б.
Реал Солт-Лейк
1 млн €
02.01.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Араухо С.
Тигрес УАНЛ
Свободный агент
03.02.26 / -
ПАЗ Фримен А.
Вильярреал
3,50 млн €
29.01.26 / 30.06.32
ЦФ Муриэль Л.
Атлетико Хуниор
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ПЗ Смит К.
Цинциннати
Свободный агент
07.01.26 / -
ВР Галлезе П.
Депортиво Кали
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Галлезе П.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Араухо С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Шлегель Р.
Атлас
2 млн €
01.01.26 / -
ПЗ Смит К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Остин
Остин
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Плахета П.
Оксфорд
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦФ Рамирес К.
Лос-Анджелес Гэлакси
Свободный агент
27.02.26 / -
ЛВ Торрес Ф.
Палмейрас
8 млн €
26.01.26 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Обриан Ж.
Санта-Фе
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.27
ЦФ Рубио Д.
Депортес Ла Серена
Свободный агент
29.01.26 / -
ПВ Букари О.
Видзев
5,50 млн €
26.01.26 / -
ПВ Букари О.
Видзев
5,50 млн €
01.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Касканте Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Рубио Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Портленд
Портленд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Аравена А.
Гремио
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
АП Бассетт К.
Колорадо
2,25 млн €
02.02.26 / 31.12.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Рохас М.
Либертад
Свободный агент
27.02.26 / -
ЦФ Родригес Д.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Жупарич Д.
Хапоэль
Свободный агент
09.02.26 / -
ОП Айяла Д.
Интер Майами
1,70 млн €
09.01.26 / 31.12.26
ЦП Паредес К.
Серро Портеньо
Свободный агент
07.01.26 / -
ВР Крепо М.
Орландо Сити
Свободный агент
06.01.26 / -
ВР Крепо М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Жупарич Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Миллер Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Рохас М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Паредес К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Санабрия Х.
Атлетико Сан-Луис
2,10 млн €
10.02.26 / 30.06.30
ЦФ Гилявоги М.
Ланс
5 млн €
03.02.26 / 30.06.29
ЦП Спирингс С.
Брондбю
Свободный агент
26.01.26 / 30.06.28
ЛЗ Энгель Л.
Мидлсбро
830 тыс €
26.01.26 / -
ЦП Спирингс С.
Брондбю
?
25.01.26 / -
ЛЗ Энгель Л.
Мидлсбро
830 тыс €
23.01.26 / 31.12.28
ЛЗ Энгель Л.
Мидлсбро
?
16.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Охеда Б.
Орландо Сити
1 млн €
02.01.26 / 30.06.29
ВР МакМат З.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Расселл Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 03.03.26
ПЗ Браун Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.26
ЛЗ Джанкуа С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Сан-Диего
Сан-Диего
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мерфи И.
Колорадо
Свободный агент
13.07.26 / 31.12.26
ЦП Дюк Б.
Монреаль
Свободный агент
09.02.26 / -
ЦП Валакари О.
Пафос
1,50 млн €
31.01.26 / 31.12.28
ЦП Валакари О.
Пафос
1,50 млн €
26.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Анхель Т.
Америка
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ЦЗ МакНэйр П.
Халл Сити
?
28.01.26 / -
ЛЗ Негри Ф.
Динамо Хьюстон
Свободный агент
27.01.26 / -
ЛЗ Негри Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Боатенг Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Бэйрд К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Сан-Хосе
Сан-Хосе
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Ганн А.
Ноттингем Форест
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦФ Вернер Т.
РБ Лейпциг
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Аранго К.
Атлетико Насьональ
Аренда 420 тыс €
31.01.26 / 31.12.26
ЦП Эспиноса К.
Нэшвилл
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦФ Мартинес Д.
Тихуана
Свободный агент
07.01.26 / -
ЦП Груэсо К.
Сантос Лагуна
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Вильсон Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Кайе М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Мартинес Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Эспиноса К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
Сент-Луис
Сент-Луис
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Кордова С.
Янг Бойз
Аренда 300 тыс €
24.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Макнотон Л.
Ди Си Юнайтед
Свободный агент
10.02.26 / -
ОП Полвара Д.
Абердин
200 тыс €
30.01.26 / 30.06.28
ПВ Валлем К.
Славия
2 млн €
26.01.26 / -
ОП Эдельман Д.
Нью-Йорк Ред Буллз
600 тыс €
13.01.26 / 31.12.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Тойхерт С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Клаусс
Лос-Анджелес Гэлакси
2 млн €
27.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Моралес А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Сиэтл
Сиэтл
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Миноунгу Г.
Колорадо
1,75 млн €
27.03.26 / 31.12.28
ЛВ Бейкер-Уайтинг Р.
Нэшвилл
675 тыс €
18.02.26 / 31.12.28
ЦП Варгас О.
Атлетико
3 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦП Пауло Ж.
Без клуба
Завершил
01.01.26 / -
ЛВ Кент Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Соуза Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛФ Ротрок П.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Лейва Д.
Некакса
1 млн €
01.01.26 / -
ВР Кастро Я.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Торонто
Торонто
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кушчевич Б.
Форталеза
Аренда
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Сарджент Д.
Норвич Сити
18,65 млн €
27.02.26 / 30.06.31
ЦФ Шаллой Д.
Канзаc Сити
255 тыс €
19.02.26 / 31.12.26
ЛВ Эдвардс Р.
Нью-Йорк Ред Буллз
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ЦФ Корбяну Т.
Гранада
850 тыс €
31.01.26 / 31.12.27
ЛЗ Перейра М.
Санта-Клара
800 тыс €
26.01.26 / 30.06.28
ЦФ Корбяну Т.
Гранада
850 тыс €
26.01.26 / -
ЦФ Корбяну Т.
Гранада
1,50 млн €
23.01.26 / -
ВР Ярброу В.
Интер Майами
Свободный агент
16.01.26 / -
ЦЗ Циммерман У.
Нэшвилл
Свободный агент
02.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Майлула К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Томпсон К.
Колорадо
?
26.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Ростед С.
Сарпсборг 08
Свободный агент
30.01.26 / -
ЛЗ Петретта Р.
Дармштадт
Свободный агент
20.01.26 / -
ВР Джонсон Ш.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Лонг К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 15.03.26
ЛЗ Петретта Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Ростед С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.28
ЦП Этьенн Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Алладо Э.
Броммапойкарна
3,90 млн €
31.01.26 / -
ЦФ Алладо Э.
Броммапойкарна
3,90 млн €
26.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Сери Д.
Бранн
1,50 млн €
26.01.26 / 30.06.29
ЦФ Алладо Э.
Броммапойкарна
3,90 млн €
23.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Уре М.
Мидтьюлланд
Свободный агент
08.01.26 / -
ЛЗ Вагнер К.
Бирмингем Сити
2,50 млн €
02.01.26 / 30.06.28
ЦФ Донован К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Бедойя А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛП Бендер Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Уре М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.29
Цинциннати
Цинциннати
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Рамирес Б.
ЛДУ
2,60 млн €
26.01.26 / 30.06.29
ПЗ Смит К.
Орландо Сити
Свободный агент
07.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Орельяно Л.
Монтеррей
3,82 млн €
11.01.26 / -
ПВ Барреаль А.
Сантос
3,41 млн €
01.01.26 / -
ВР Канн А.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Камара К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Кубо Ю.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Смит Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Чикаго Файр
Чикаго
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Левандовски Р.
Барселона
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦП Салетрос А.
АИК
2,70 млн €
26.01.26 / -
АП Франку А.
Порту
650 тыс €
26.01.26 / -
ЦП Салетрос А.
АИК
2,70 млн €
23.01.26 / 31.12.28
АП Франку А.
Порту
650 тыс €
23.01.26 / -
ВР Коэн Д.
Атланта Юнайтед
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Франку А.
Порту
650 тыс €
01.01.26 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Акоста К.
Погонь
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦЗ Акоста К.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 30.06.27
ЛЗ Гаспер Ч.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Куциас Г.
Лугано
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Гутьеррес Б.
Гвадалахара
4,25 млн €
01.01.26 / -
Шарлотт
Шарлотт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Бьель П.
Олимпиакос
3,50 млн €
26.01.26 / -
ЦП де ла Торре Л.
Сельта
300 тыс €
26.01.26 / 30.06.29
ВР Миллер Т.
Болтон
Свободный агент
26.01.26 / 30.06.28
АП Бьель П.
Олимпиакос
3,50 млн €
23.01.26 / -
ЛЗ Шнегг Д.
Ди Си Юнайтед
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
АП Бьель П.
Олимпиакос
3,50 млн €
01.01.26 / 31.12.27
Ушли:
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ЦЗ Туилома Б.
Веллингтон Феникс
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦЗ Туилома Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.28
ВР Бингхэм Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Уильямсон Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы73,33 млн €
Расходы211,52 млн €
Общий баланс-138,19 млн €
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