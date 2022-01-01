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МЛС 2026
Футбольные стадионы
МЛС 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Ню Стэдиум
Майами
26 700
2
Дигнити Хелс Спортс Парк
Карсон, Калифорния
27 000
3
Мерседес-Бенц
Атланта
73 000
4
Янки Стэдиум
Нью-Йорк
54 251
5
Лос-Анджелес Мемориал Колизеум
Лос-Анджелес
77 500
6
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Вашингтон
45 000
7
Кемпинг Уорлд
Орландо
60 219
8
Солдер Филд
Чикаго
61 500
9
БМО Файлд
Торонто
21 859
10
Рио Тинто
Солт-Лейк-Сити
20 000
11
Сапуто
Монреаль
21 300
12
Спортинг Парк
Канзас-Сити
18 000
13
Люмен Филд
Сиэтл
37 722
14
Спортс Иллюстрейтид
Нью-Йорк
25 000
15
БиСи Плэйс
Ванкувер
54 500
16
Субару Парк
Честер
18 500
17
Жилетт Стэдиум
Фоксборо
68 756
18
ScottsMiracle-Gro Филд
Коламбус
20 371
19
Спортинг Гудс Парк
Коммерс-Сити, Колорадо
18 000
20
Шелл Энерджи
Хьюстон
22 000
21
Тойота
Фриско
21 193
22
PayPal Парк
Сан-Хосе
18 000
23
Провиденс Парк
Портленд
20 438
24
Альянц Филд
Сент-Пол
19 400
25
Q2
Остин
20 500
26
Банк оф Америка Стэдиум
Шарлотт
74 867
27
Ниссан Стэдиум
Нэшвилл
69 143
28
Нипперт
Цинциннати
32 500
29
Снэпдрэгон
Сан-Диего
35 000
30
Энерджайзер Парк
Сент-Луис
22 500
31
ТКЛ Стэдиум
Цинциннати
26 000
32
М&Т Банк
Балтимор
70 745
33
Ауди Филд
Вашингтон
20 000
34
Геодис Парк
Нэшвилл
30 000
35
БМО Стэдиум
Лос-Анджелес
22 000
36
Inter&Co Стэдиум
Орландо
25 500
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