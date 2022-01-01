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МЛС 2026
Футбольные арбитры
МЛС 2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Пенсо Тори
н/д
40
2
Эльфат Исмаил
Остин
44
3
Васкес Рубиэль
н/д
н/д
4
Монтеро Рикардо
Сан-Хосе
40
5
Фишер Дрю
н/д
46
6
Дикерсон Джозеф
н/д
38
7
Бадави Малик
н/д
31
8
Марруфо Джейр
Эль-Пасо
49
9
Чапман Аллен
н/д
51
10
Базакос Фотис
н/д
47
11
Эрнандес Лоренцо
н/д
н/д
12
Дуджич Филип
Торонто
32
13
Мендоса Росендо
н/д
н/д
14
Демьянчук Сергей
н/д
н/д
15
Лозье Пьер-Люк
н/д
40
16
Форд Тимоти
н/д
н/д
17
Энкарнасьон Джошуа
н/д
н/д
18
де Оливейра Маркос
н/д
45
19
Гонсалес-мл. Гидо
н/д
н/д
20
Пенсо Крис
н/д
44
21
Бойко Сергей
Иванков, Киевская область
49
22
да Силва Алексис
н/д
н/д
23
Ривас Виктор
н/д
н/д
24
Вильярреал Армандо
н/д
40
25
Фримон Джон
н/д
н/д
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