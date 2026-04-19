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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сан-Диего
Реал Солт-Лейк - Сан-Диего: обзор матча 19 апреля 2026
Реал Солт-Лейк
19.04.2026, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 8 тур
4 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Сан-Диего
5'
Д. Луна
6'
С. Соланс
37'
С. Соланс
45'
М. Гилявоги
14'
М. Ингвартсен
66'
А. Дрейер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Сан-Диего
Завершен
90'
+7'
84'
Замена
Амаль Пеллегрино
️️️️➡️️
Льюис Морган
Замена
Zach Booth
️️️️➡️️
Морган Гилявоги
82'
Замена
Griffin Dillon
️️️️➡️️
Стейн Спирингс
77'
Замена
Виктор Олатунжи
️️️️➡️️
Серджи Соланс
77'
Замена
Сэм Джанкуа
️️️️➡️️
ДеАндре Йедлин
70'
Замена
Эйден Хезархани
️️️️➡️️
Диего Луна
70'
66'
Замена
B. B. Zamble
️️️️➡️️
Маркус Ингвартсен
66'
Замена
David Vazquez
️️️️➡️️
Онни Валакари
66'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Андерс Дрейер
Желтая карточка
Морган Гилявоги
51'
46'
Замена
Алекс Майтен
️️️️➡️️
Брайс Дюк
46'
Замена
Pedro Soma
️️️️➡️️
Анибал Годой
45'
+5
Желтая карточка
Брайс Дюк
ГОЛ! 4:1!
Морган Гилявоги
45'
45'
+4'
ГОЛ! 3:1!
Серджи Соланс
37'
14'
ГОЛ! 2:1!
Маркус Ингвартсен
ГОЛ! 2:0!
Серджи Соланс
6'
ГОЛ! 1:0!
Диего Луна
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Солт-Лейк
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
10
Диего Луна
АП
72
Завьер Гозо
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Серджи Соланс
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Диего
18
Duran Ferree
ВР
17
Osvald Soe
ЦЗ
26
Ману Дуа
ЦЗ
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
(К)
ЦЗ
9
Льюис Морган
ЦП
21
Брайс Дюк
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Реал Солт-Лейк
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
27
Griffin Dillon
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
7
Пабло Руис
ЦП
39
Эйден Хезархани
ПВ
17
Виктор Олатунжи
ЦФ
11
Доминик Марчук
РФ
Сан-Диего
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
15
Pedro Soma
ЦП
19
David Vazquez
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
14
B. B. Zamble
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
4-2-2-2
1
Кабрал
4
Энгель
15
Глад
98
2
Йедлин
6
Спирингс
92
Калискан
10
Луна
72
Гозо
22
Соланс
9
Гилявоги
4-4-1-1
18
26
Дуа
33
6
Тверсков
17
21
Дюк
8
Валакари
20
Годой
9
Морган
10
Дрейер
7
Ингвартсен
2
Йедлин
29
Джанкуа
29
Джанкуа
2
Йедлин
6
Спирингс
27
27
6
Спирингс
9
Гилявоги
23
23
9
Гилявоги
10
Луна
39
Хезархани
39
Хезархани
10
Луна
22
Соланс
17
Олатунжи
17
Олатунжи
22
Соланс
20
Годой
15
15
20
Годой
8
Валакари
19
19
8
Валакари
21
Дюк
77
Майтен
77
Майтен
21
Дюк
9
Морган
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
9
Морган
7
Ингвартсен
14
14
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сан-Диего
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
7
Пабло Руис
ЦП
11
Доминик Марчук
РФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
7
Пабло Руис
ЦП
11
Доминик Марчук
РФ
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Мики Варас
Реал Солт-Лейк
Точно не сыграют
Juan Arias
ЦП
Kobi Henry
ЦЗ
Эмека Энели
ПЗ
Ариат Пиол
ЦФ
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
Тайлер Вольфф
ПВ
Jesus Barea
ЦФ
Сан-Диего
Точно не сыграют
Алехандро Альварадо
ЦП
W. Eisner
ЦЗ
Кристофер МакВей
ЦЗ
Ian Pilcher
ЦЗ
Андрес Рейес
ЦЗ
K. Sargeant
Pablo Sisniega
ВР
Luca Bombino
ЦЗ
Вилли Кумадо
ПАЗ
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сан-Диего
1
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
12
13
Офсайды
2
2
Количество передач
558
602
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.27
1.9
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
Rio Tinto Stadium, Sandy
Посещаемость:
20852
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Лос-Анджелес
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