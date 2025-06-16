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Выступающий в США Шапи пожаловался на бомжей

Сегодня, 16:09

Полузащитник «Канзаса» Магомед-Шапи Сулейманов перечислил американские города, в которых уже побывал.

– До Нью-Йорка уже добрались?

– Еще нет. Может, как будет время – отдельно полечу. Во многих городах уже побывал – в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Майами, Остине. Везде прикольно.

Хотя и встречаются порой всякие малоприятные персонажи, бомжи.

  • У 25-летнего Сулейманова 17 матчей в сезоне МЛС, гол, 5 ассистов.
  • Россиянин куплен у «Ариса» зимой за 2,4 миллиона евро.
  • «Канзас» идет в Западной конференции вне зоны плей-офф.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
США. МЛС Россия. Премьер-лига Канзаc Сити Сулейманов Магомед-Шапи
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