Выступающий в США Шапи пожаловался на бомжей

Полузащитник «Канзаса» Магомед-Шапи Сулейманов перечислил американские города, в которых уже побывал.

– До Нью-Йорка уже добрались?

– Еще нет. Может, как будет время – отдельно полечу. Во многих городах уже побывал – в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Майами, Остине. Везде прикольно.

Хотя и встречаются порой всякие малоприятные персонажи, бомжи.