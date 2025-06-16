Выступающий в США Шапи пожаловался на бомжей

Полузащитник «Канзаса» Магомед-Шапи Сулейманов перечислил американские города, в которых уже побывал.
– До Нью-Йорка уже добрались?
– Еще нет. Может, как будет время – отдельно полечу. Во многих городах уже побывал – в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Майами, Остине. Везде прикольно.
Хотя и встречаются порой всякие малоприятные персонажи, бомжи.
- У 25-летнего Сулейманова 17 матчей в сезоне МЛС, гол, 5 ассистов.
- Россиянин куплен у «Ариса» зимой за 2,4 миллиона евро.
- «Канзас» идет в Западной конференции вне зоны плей-офф.
Источник: «Спорт-Экспресс»