США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|3 тур
|5 марта, воскресенье
|05:30
|Колорадо
|Канзаc Сити
|4 тур
|12 марта, воскресенье
|04:30
|Канзаc Сити
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6 тур
|19 марта, воскресенье
|03:30
|Даллас
|Канзаc Сити
|7 тур
|26 марта, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Сиэтл
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Канзаc Сити
|10 тур
|9 апреля, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Колорадо
|12 тур
|16 апреля, воскресенье
|05:30
|Сан-Хосе
|Канзаc Сити
|12 тур
|23 апреля, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Канзаc Сити
|14 тур
|30 апреля, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Монреаль Импакт
|16 тур
|7 мая, воскресенье
|23:30
|Сиэтл
|Канзаc Сити
|17 тур
|14 мая, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Миннесота Юнайтед
|18 тур
|18 мая, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|Канзаc Сити
|20 тур
|21 мая, воскресенье
|04:30
|Сент-Луис
|Канзаc Сити
|21 тур
|28 мая, воскресенье
|22:00
|Канзаc Сити
|Портленд
|22 тур
|1 июня, четверг
|03:30
|Канзаc Сити
|Даллас
|24 тур
|4 июня, воскресенье
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Канзаc Сити
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Остин
|26 тур
|18 июня, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Лос-Анджелес
|27 тур
|22 июня, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Канзаc Сити
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Чикаго Файр
|30 тур
|2 июля, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Ванкувер Уайткепс
|32 тур
|9 июля, воскресенье
|03:30
|Хьюстон
|Канзаc Сити
|33 тур
|13 июля, четверг
|03:30
|Канзаc Сити
|Реал Солт-Лейк
|34 тур
|16 июля, воскресенье
|03:30
|Остин
|Канзаc Сити
|37 тур
|27 августа, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Сан-Хосе
|39 тур
|3 сентября, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Сент-Луис
|40 тур
|10 сентября, воскресенье
|02:30
|Интер
|Канзаc Сити
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Канзаc Сити
|42 тур
|21 сентября, четверг
|03:30
|Канзаc Сити
|Нэшвилл
|44 тур
|24 сентября, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Хьюстон
|45 тур
|1 октября, воскресенье
|03:30
|Сент-Луис
|Канзаc Сити
|48 тур
|8 октября, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Канзаc Сити
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|04:00
|Канзаc Сити
|Миннесота Юнайтед