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    Канзаc Сити - результаты

    Город Канзас-Сити
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://kc.wizards.mlsnet.com/t105/index.jsp
    Стадион Спортинг Парк
    Тренер Питер Вермес
    Турниры:
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		28 февраля, вторник 06:00 Портленд 1:0 Канзаc Сити
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