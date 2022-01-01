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МЛС 2026
Команды
Канзаc Сити
Состав
€ 23 млн
Канзаc Сити - состав команды
Канзас-Сити
МЛС 2026
Стадион:
Спортинг Парк
Сайт:
http://www.sportingkc.com/
Тренер:
Питер Вермес
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
3
Москера Мойзес
Защ
25
€ 2.5 млн
5
Блориан Ор
Защ
26
€ 2 млн
8
Дэвис Джейк
Защ
24
€ 1.8 млн
18
Карич Эмир
Защ
29
€ 1.2 млн
15
Миллер Янсен
Защ
23
€ 0.8 млн
23
Бартлоу Итан
Защ
26
€ 0.6 млн
14
Лайбольд Тим
Защ
32
€ 0.5 млн
13
Рейнольдс Джастин
Защ
22
€ 0.2 млн
28
Wyatt Meyer
Защ
-
23
Alan Montes
Защ
-
57
Diego Borges
Защ
-
99
Jayden Reid
Защ
-
4
Йонсен Лассе-Берг
Пол
27
€ 3 млн
22
Бассонг Зоран
Пол
27
€ 1 млн
11
Луис Андре
Нап
24
€ 6 млн
93
Сулейманов Магомед-Шапи
Нап
26
€ 2.5 млн
14
Харрис Кэлвин
Нап
26
€ 0.8 млн
8
Родригес Мемо
Нап
30
€ 0.8 млн
29
Seymour Reid
Нап
-
24
Ruben Ramos
Нап
-
17
Stephen Afrifa
Нап
-
7
Capita
Нап
-
1
John Pulskamp
Нап
-
11
Khiry Shelton
Нап
-
30
Stefan Cleveland
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 0, защитников: 12, полузащитников: 2, нападающих: 11
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