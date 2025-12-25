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€ 23 млн
Канзаc Сити - новости команды
Канзас-Сити
МЛС 2026
Стадион:
Спортинг Парк
Сайт:
http://www.sportingkc.com/
Тренер:
Питер Вермес
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Таблица
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Салах может стать конкурентом российского футболиста
11 июля
1
Англия провела товарищеский матч во время ЧМ-2026
20 июня
1
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19 июня
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Российского футболиста удалили в матче Кубка США, Миранчук сыграл один тайм
16 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Российский игрок МЛС: «Ждал, пока Месси массаж сделает, чтобы просто сфоткаться»
2025.12.25 08:50
Фото
Хабиб показал фото с Галицким после матча с ЦСКА
2025.12.08 15:11
5
Шапи удалился спустя 13 минут после выхода на замену
2025.09.28 09:11
Выступающий в США Шапи пожаловался на бомжей
2025.06.16 16:09
8
Шапи призвал поставить прижизненный памятник Галицкому
2025.06.16 14:56
3
Видео
Красивый дебютный гол Шапи в МЛС дальним ударом
2025.06.15 14:47
3
МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне
2025.05.15 08:52
Видео
Шапи обогнал Месси по количеству ассистов в МЛС
2025.04.20 12:57
3
МЛС. «Атланта» Миранчука потерпела разгромное поражение, Шапи отметился голевым пасом за «Канзас Сити»
2025.04.20 08:50
1
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Видео
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Шапи продолжил серию 0+0 в США
2025.03.23 10:44
1
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Шапи высказался об игре против Месси в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
2025.02.26 13:51
2
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