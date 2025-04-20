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  • МЛС. «Атланта» Миранчука потерпела разгромное поражение, Шапи отметился голевым пасом за «Канзас Сити»

МЛС. «Атланта» Миранчука потерпела разгромное поражение, Шапи отметился голевым пасом за «Канзас Сити»

Сегодня, 08:50
1

«Филадельфия Юнион» дома разгромила «Атланту Юнайтед» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионта МЛС. Полузащитник гостей Алексей Миранчук провел полный матч.

Россиянин провел в этом сезоне 9 игр за клуб, забил 1 гол. «Атланта Юнайтед» занимает 12-место в Восточной конференции с 9 очками после 9 встреч.

В другой встрече «Сан-Хосе» уступил на своем поле «Канзас Сити» со счетом 3:5. Нападающий гостей Магомед-Шапи Сулейманов отметился голевой передачей. Он ассистировал Ману Гарсии в эпизоде с третьим голом «Канзас Сити» на 24-й минуте. Российский форвард вышел в основном составе и был заменен на 67-й минуте.

Сулейманов отметился голевым действием во второй игре подряд. В прошлой встрече с «Портленд Тимберс» (2:4) он забил гол. На счету 25-летнего вингера 10 матчей в текущем сезоне за американский клуб, 1 гол и 4 ассиста. «Канзас Сити» занимает 13-е место в Западной конференции с 7 очками после 9 встреч.

США. МЛС

Филадельфия Юнион – Атланта Юнайтед – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Салливан, 24; 2:0 – Жан-Жак, 50; 3:0 – Барибо, 84.

Удаление: Лукич, 56 – нет.

Сан-Хосе – Канзас Сити – 3:5 (2:3)

Голы: 0:1 – Нденбе, 18; 0:2 – Шаллой, 20; 0:3 – Гарсия, 24; 1:3 – Мартинес, 30; 2:3 – Аранго, 42; 2:4 – Шаллой, 73; 2:5 – Томми, 85; 3:5 – Аранго, 90+4 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион Сан-Хосе Канзаc Сити Миранчук Алексей Сулейманов Магомед-Шапи
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Комментарии (1)
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Mirak92
1745129025
3-0 разгромно? Тогда 5-0 это что?
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