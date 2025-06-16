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Шапи призвал поставить прижизненный памятник Галицкому

Сегодня, 14:56
4

Бывший полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал чемпионство клуба

– Как восприняли золото «Краснодара»?

– Очень хотел, чтобы мой родной клуб выиграл этот трофей, сильно за него болел. Проснулся в восемь утра, чтобы посмотреть трансляцию матча с «Динамо». Думал, что дома «Краснодар» выиграет и не упустит такой шанс на золото, но все равно очень переживал. За президента, за главного тренера, с которым я работал в разных возрастах от детского до взрослого, за ребят, с которыми занимался в академии, за болельщиков, за город. Сколько людей хочется поздравить – всех не перечислить, включая, например, школьных учителей при нашей академии. Они все это заслужили, а Сергей Николаевич – больше всех! И, несмотря на разницу во времени, старался смотреть максимум возможных игр, если они только не начинались совсем рано.

Зимой волновался, что «Краснодар» совсем не усилился, думал, из-за этого будет тяжелее – игроков у «Зенита» больше. Волновался и по поводу травм – того же Джона Кордобу, если бы он сломался, заменить было бы тяжело. Хотя Федя Смолов тоже, считаю, хорошо справлялся, но он все же в этом сезоне играл чуть глубже, не на острие.

Но команда выдержала. Знаю Сергея Николаевича, Мурада Олеговича, то, как они живут футболом. И очень счастлив за них.

Галицкому надо просто ставить прижизненный памятник! Желаю ему всего самого доброго, что может быть на этом свете. И в первую очередь – здоровья и долгих лет. Клуб выиграл чемпионство – и чтобы это произошло еще много раз. Чтобы «Краснодар» побеждал каждый год. И чтобы сбылась его мечта, и 11 воспитанников академии могли выходить в стартовом составе первой команды! Не просто один раз появиться, а именно регулярно играть. А то, что у ребят из академии были ключевые роли в этом чемпионстве, добавляет радости.

– Какие у вас самые яркие воспоминания об академии «быков»?

– Всегда вспоминаю ее только с теплом! Там тебе дают режим и настрой, что легко не будет нигде. Каждый день – по две тренировки. Отдыха как такового особо нет. И это хорошая школа. Главные воспоминания – это люди, с которыми у тебя сложились такие отношения, какие уже не сложатся, наверное, ни с кем. Как прыгали на батутах, плавали в бассейне, прикалывались в команде...

– В шахматы играли – у вас же там прямо их урок Галицкий ввел.

– Да, и я очень-очень рад, что умею играть в шахматы и что такой урок у нас был. Это и своего рода разгрузка от более тяжелых предметов в плане учебы, и в то же время нагрузка. Ведь мы играли в быстрые шахматы, где надо мгновенно принимать решения. Думаю, это и в футболе помогает быстрее думать.

Люблю играть в шахматы не на телефоне или компьютере, а на столе, по-настоящему. Когда взять в руку фигуру и сделать ход. Один раз даже играл против президента «Краснодара». Ты должен победить в классе, чтобы получить право сыграть с Галицким.

– И как сыграли?

– Президент победил. Хотя и не скажу, что без шансов для меня.

– Мы с ним несколько раз ужинали, и Галицкий представляется мне человеком, который обожает спорить обо всем – с журналистами, с кем угодно. А каков он изнутри?

– Человек, которого не переубедишь. Не знаю, удавалось ли это кому-либо или нет. Но сколько же счастья он всем нам дал! Кто-то, наверное, думает, что мой самый счастливый момент в «Краснодаре» – это гол «Валенсии». На самом деле нет. Никогда не забуду, как пришел из молодежной в первую команду, ощутил этот уровень футбола, смотрел на этих людей – и просто хотел быть там, в основе. Я ценю каждый момент. Как мы с академией играли против сверстников из «Реала», когда собрался полный стадион, и мы, пацаны, глазам своим поверить не могли. Это запомнилось навсегда.

  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • 1-й трофей клуб взял в 2025 году.
  • Шапи сейчас в «Канзасе» из МЛС.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Канзаc Сити Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи Галицкий Сергей
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Комментарии (4)
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bashnat013
1750075223
Дело наверное не в золоте !А о человечности ,конечно он заслужил уважение своих соотечественников ,поэтому они и должны решать сколько памятников ему создать и когда
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The only one
1750075543
К сожалению не футбольные краснодарские бюрократы очень завистливые. Поэтому с памятником вряд ли что получится. По крайней мере сейчас...
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Max-Min-vkontakte
1750079031
надеюсь, Шапи ещё вернётся в Краснодар..
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