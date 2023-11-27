Чепчугов ответил Слуцкому, который рассказал, как в ЦСКА его привязывали к кровати

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов ответил Леониду Слуцкому.

Российский специалист в своем шоу рассказал, как Чепчугова привязывали к кровати в ЦСКА.

Гостем выпуска был Кирилл Набабкин.

«У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения. Скажу им одно: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!»

В будущем я бы хотел, как Кирилл, прийти и принять участие в шоу Слуцкого и Дзюбы. Тоже вспомним с ними много историй. Приеду, если нужно построить третье кресло», – сказал Чепчугов.

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