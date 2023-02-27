Чепчугов: «Ребятам из ЦСКА до уровня Головина, как до Луны пешком!»

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал новость о продлении контракта Александра Головина с «Монако» до 2026 года.

«Рассмотрев несерьезное предложение перехода в Бундеслигу, Александр принял верное решение — продлить контакт с клубом. «Монако» — команда, в которой он вырос в высококлассного футболиста. Если же переходить в другой чемпионат, то только в АПЛ.

Есть ли в ЦСКА игрок, похожий на Головина? Ребятам в ЦСКА до уровня Саши, как до Луны пешком!» — сказал Чепчугов

Головин и Чепчугов вместе выступали за ЦСКА с 2014 по 2017-й год.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне россиянин забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.

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