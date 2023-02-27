Головин продлил контракт с «Монако» на три года («Чемпионат»)

Полузащитник Александр Головин подписал новый контракт с «Монако».

«По моей информации, игрок согласовал и подписал новый контракт с «Монако» до конца сезона-2025/26.

Предыдущее соглашение Саши с французским клубом истекало летом следующего года. Отступных в новом контракте нет.

При этом, насколько понимаю, интерес к Головину от клубов из других чемпионатов топ-5 сохраняется. Новый контракт не должен стать большим препятствием, если какой-то клуб захочет осуществить сделку», – написал в телеграме журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне россиянин забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.

Игроком интересуется «Боруссия» из Дортмунда.

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