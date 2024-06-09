Чепчугов: «Семак – магистр футбола, каким был Фергюсон»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с сэром Алексом Фергюсоном.

«Однажды в мною любимой стране Англии родился Алекс Фергюсон – тренер-сказка для поколения прошлых великих футболистов, которые были настоящими художниками на поле.

В России же сейчас появился свой магистр нашей любимой игры – Сергей Семак. Выдающийся и запоминающийся своими результатами. Команда «Зенит» сбалансирована, они словно музыканты на поле, а Нуралы Алип – козырный туз!

В чeм секрет Семака? Все получится, если вы действительно захотите раскрыть свой талант и будете стремиться достичь больших высот. Нужно верить в чудеса», – сказал Чепчугов.