Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Чепчугов: «Семак – магистр футбола, каким был Фергюсон»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с сэром Алексом Фергюсоном.

    «Однажды в мною любимой стране Англии родился Алекс Фергюсон – тренер-сказка для поколения прошлых великих футболистов, которые были настоящими художниками на поле.

    В России же сейчас появился свой магистр нашей любимой игры – Сергей Семак. Выдающийся и запоминающийся своими результатами. Команда «Зенит» сбалансирована, они словно музыканты на поле, а Нуралы Алип – козырный туз!

    В чeм секрет Семака? Все получится, если вы действительно захотите раскрыть свой талант и будете стремиться достичь больших высот. Нужно верить в чудеса», – сказал Чепчугов.

    • Семак в «Зените» 6 лет.
    • При нем команда взяла 6 чемпионств подряд.
    • Контракт с Семаком действует до 2030 года.

    Новости по теме
    Первый тренер Соболева прокомментировал возможный трансфер игрока из «Спартака» в «Зенит»
    Экс-игрок «Зенита» Обухов объяснил, почему в клубе мало воспитанников 4
    Реакция Безрукова на наказание за скандальную шутку 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1717924367
    ну что за бред кто такой Чупчугевич этот магистр целый год не может выстроить игру команды
    Ответить
    The only one
    1717925555
    Ещё один фантазёр-маразматик. Ты ещё паломничество организуй для поклонения "божеству"
    Ответить
    somn
    1717925761
    В этом сезоне у Семака было много ошибок. Из-за этого концовка была тяжёлая.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1717927158
    Чепчугов - "магистр" сумасшедшего дома, Семак - физрук для бразильско-колумбийских бом.жей)
    Ответить
    Александр.Т.
    1717930720
    Как играл Юнайтед при Фергюсоне в еврокубках? И как играл Зенит при Семаки там же?
    Ответить
    алдан2014
    1717933493
    Во прёт парня. Все равно,что сравнить Мостового и Роналду
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+