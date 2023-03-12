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    Чепчугов назвал российского вратаря, которого считает выдающимся

    Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал попадание своего экс-партнера Игоря Акинфеева в список лучших вратарей последнего 35-летия.

    «Акинфеев — выдающийся голкипер. Конечно, он абсолютно заслуженно попал в топ-50 лучших вратарей мира. Находиться в этом списке — очень почетно. Пусть же Игорь играет столько, сколько позволит здоровье, чтобы максимально долго радовать болельщиков ЦСКА», – сказал Чепчугов.

    • Акинфеев играет в РПЛ 20 лет.
    • Он всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • С ним ЦСКА в 2005 году взял Кубок УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    12.03.2023 21:47
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