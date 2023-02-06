Чепчугов рассказал, как шпионил за бывшей женой после расставания

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов признался, что шпионил за бывшей женой Ксенией.
«Для разнообразия публикаций расскажу вам историю! В 2018 году, когда мы с Ксенией разъехались по разным домам, я, как младенец, ревнуя, приезжал тайно к дому, где жила она.
Это продолжалось пару раз! Кружился вокруг дома. Приходил и сидя смотрел из-за угла, когда выходит. И самое главное – с кем!
Не замечая, грустно растворялся и приходил в чувства! Берегите семьи свои», – написал Чепчугов в соцсетях.
- Экс-голкипер принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- Затем он играл за «Енисей».
- Сергей и Ксения развелись в октябре 2018 года, у них есть дочь София.
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Источник: «Бомбардир»