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    Чепчугов рассказал, как шпионил за бывшей женой после расставания

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов признался, что шпионил за бывшей женой Ксенией.

    «Для разнообразия публикаций расскажу вам историю! В 2018 году, когда мы с Ксенией разъехались по разным домам, я, как младенец, ревнуя, приезжал тайно к дому, где жила она.

    Это продолжалось пару раз! Кружился вокруг дома. Приходил и сидя смотрел из-за угла, когда выходит. И самое главное – с кем!

    Не замечая, грустно растворялся и приходил в чувства! Берегите семьи свои», – написал Чепчугов в соцсетях.

    • Экс-голкипер принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • Затем он играл за «Енисей».
    • Сергей и Ксения развелись в октябре 2018 года, у них есть дочь София.

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    Источник: «Бомбардир»

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