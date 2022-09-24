Чепчугов: «Мне приятно наблюдать за РПЛ – лига выглядит достойно»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился впечатлениями от текущего розыгрыша чемпионата России.

«Сегодня РПЛ выглядит достойно. Мне нравится, как ребята двигаются по полю, нравятся многие задумки тренеров.

Разумеется, что «Зенит» – претендент на чемпионство, но сопротивление ему могут оказать многие команды, например, ЦСКА, сыгравший неудачно последний тур с «Торпедо».

Несмотря на политические неврозы, мне приятно наблюдать за РПЛ, хотя наше правительство и не смогло урегулировать санкции против наших спортсменов.

Не падайте духом. Борьба в РПЛ впереди. Удачи всем командам», – сказал Чепчугов.