Чепчугов назвал единственного форварда, которого опасался

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов назвал самого неудобного нападающего, против которого играл.

«В РПЛ я никого не боялся! Всегда с радостью выходил на поле под рев болельщиков! У меня нет форвардов из РПЛ, которых я бы недолюбливал.

Но зато могу выделить Криштиану Роналду, Криштиану доставлял мне неприятности, это был очень хороший опыт. Также назову Лионеля Месси, я его тоже опасался бы, но с Лео мне сыграть не довелось», – сказал Чепчугов.