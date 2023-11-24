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    Чепчугов назвал единственного форварда, которого опасался

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов назвал самого неудобного нападающего, против которого играл.

    «В РПЛ я никого не боялся! Всегда с радостью выходил на поле под рев болельщиков! У меня нет форвардов из РПЛ, которых я бы недолюбливал.

    Но зато могу выделить Криштиану Роналду, Криштиану доставлял мне неприятности, это был очень хороший опыт. Также назову Лионеля Месси, я его тоже опасался бы, но с Лео мне сыграть не довелось», – сказал Чепчугов.

    • ЦСКА играл против «Реала» Роналду в Лиге чемпионов в 2012 году.
    • Чепчугова в том матче признали лучшим.
    • Сергей завершил карьеру в 2021 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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