Чепчугов: «Илон Маск, приезжай в гости, выпьем водочки»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов позвал в гости Илона Маска.

На днях появилась информация, что Маск отключился после нескольких рюмок водки в ходе деловой встречи в Москве в начале 2000-х годов.

– Илон Маск, приезжай в гости в Москву ко мне, выпьем водочки! Проведем вместе время, только ты, я и наши друзья! У меня есть переводчик, Ксения! Мне нравятся новые технологии, поэтому всегда хотелось бы пообщаться с людьми, которые их создают.

– Хотели ли вы встретиться еще с кем-то из известных людей?

– Могу назвать представителей кинематографа – это Джеки Чан и Дуэйн Джонсон