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    Чепчугов: «Илон Маск, приезжай в гости, выпьем водочки»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов позвал в гости Илона Маска.

    На днях появилась информация, что Маск отключился после нескольких рюмок водки в ходе деловой встречи в Москве в начале 2000-х годов.

    – Илон Маск, приезжай в гости в Москву ко мне, выпьем водочки! Проведем вместе время, только ты, я и наши друзья! У меня есть переводчик, Ксения! Мне нравятся новые технологии, поэтому всегда хотелось бы пообщаться с людьми, которые их создают.

    – Хотели ли вы встретиться еще с кем-то из известных людей?

    – Могу назвать представителей кинематографа – это Джеки Чан и Дуэйн Джонсон

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    Источник: «РБ Спорт»

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