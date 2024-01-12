Чепчугов назвал качество, которое помешает Мостовому стать помощником Тихонова в «Енисее»

Бывший вратарь ЦСКА и «Енисея» Сергей Чепчугов оценил назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярской команды и прокомментировал желание клуба назначить в качестве ассистента Александра Мостового.

«Замечательный выбор! Тихонов в мире спорта – уважаемая личность. Поменялась ли тренерская философия Тихонова, когда Андрей в прошлый раз тренировал «Енисей», добившись высокого результата, покажет только время.

Пожелаю успехов и надеюсь, что он сможет решить поставленные задачи. Мои поздравления легенде нашего футбола с назначением на этот пост.

Руководство «Енисея» хотело бы сделать Мостового помощником Тихонова? Мостовой не готов к роли помощника, ему гордость не позволить начать с этого свою тренерскую карьеру. Начинать ему нужно постепенно и с низов», – сказал Чепчугов.