Чепчугов назвал качество, которое помешает Мостовому стать помощником Тихонова в «Енисее»

Бывший вратарь ЦСКА и «Енисея» Сергей Чепчугов оценил назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярской команды и прокомментировал желание клуба назначить в качестве ассистента Александра Мостового.
«Замечательный выбор! Тихонов в мире спорта – уважаемая личность. Поменялась ли тренерская философия Тихонова, когда Андрей в прошлый раз тренировал «Енисей», добившись высокого результата, покажет только время.
Пожелаю успехов и надеюсь, что он сможет решить поставленные задачи. Мои поздравления легенде нашего футбола с назначением на этот пост.
Руководство «Енисея» хотело бы сделать Мостового помощником Тихонова? Мостовой не готов к роли помощника, ему гордость не позволить начать с этого свою тренерскую карьеру. Начинать ему нужно постепенно и с низов», – сказал Чепчугов.
- 53-летний Тихонов был назначен главным тренером «Енисея» 10 января.
- Клуб ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
- Тихонов уже тренировал «Енисей» в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.
- Мостовой учится на тренера в академии РФС.
- Чепчугов выступал за «Енисей» в 2017 году после ухода из ЦСКА. В 2021 году он также играл за «Енисей-2» во Второй лиге.