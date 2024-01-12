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    • Чепчугов назвал качество, которое помешает Мостовому стать помощником Тихонова в «Енисее»

    Чепчугов назвал качество, которое помешает Мостовому стать помощником Тихонова в «Енисее»

    Бывший вратарь ЦСКА и «Енисея» Сергей Чепчугов оценил назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярской команды и прокомментировал желание клуба назначить в качестве ассистента Александра Мостового.

    «Замечательный выбор! Тихонов в мире спорта – уважаемая личность. Поменялась ли тренерская философия Тихонова, когда Андрей в прошлый раз тренировал «Енисей», добившись высокого результата, покажет только время.

    Пожелаю успехов и надеюсь, что он сможет решить поставленные задачи. Мои поздравления легенде нашего футбола с назначением на этот пост.

    Руководство «Енисея» хотело бы сделать Мостового помощником Тихонова? Мостовой не готов к роли помощника, ему гордость не позволить начать с этого свою тренерскую карьеру. Начинать ему нужно постепенно и с низов», – сказал Чепчугов.

    • 53-летний Тихонов был назначен главным тренером «Енисея» 10 января.
    • Клуб ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
    • Тихонов уже тренировал «Енисей» в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.
    • Мостовой учится на тренера в академии РФС.
    • Чепчугов выступал за «Енисей» в 2017 году после ухода из ЦСКА. В 2021 году он также играл за «Енисей-2» во Второй лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии (5)
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    alefreddy
    1705046921
    опустил пустобола Мостового
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    Цугундeр
    1705049554
    "его гордость ")) с годами становится похожа на бессильную , но активную залу.палистость. А за это , когда нибудь , просто побьют. У ларька.
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    Купа Купыч
    1705050529
    Мостовой напоминает Новодвлрскую.
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    Марк Аврелий!
    1705053480
    Их три: 1. Понт! 2. Понт!. 3.Понт!
    Ответить
    Cleaner
    1705053593
    Неужели отсутствие мозга???
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