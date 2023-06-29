Чепчугов назвал вратаря, который может подвинуть Акинфеева с его «королевского трона»

Бывшему голкиперу ЦСКА Сергею Чепчугову нравится игра Ильи Лантратова из «Локомотива».

«В «Локомотив» пришел великолепный тренер Михаил Галактионов, амбициозный и целеустремленный, в системе которого Лантратов – ключевая фигура. Он демонстрирует игру высококлассного вратаря. Илья словно лев в воротах. И цифровая аналитика тому подтверждение. У него есть все шансы стать лучшим в следующем сезоне.

Похоже, нашелся парень, который может подвинуть с королевского трона Игоря Акинфеева. Желаю удачи Лантратову. Надеюсь, что он сможет показать все свои способности в грядущем сезоне РПЛ», – сказал Чепчугов.