Чепчугов: «Сборная России на ЧМ-2022 могла бы побороться за самые высокие места»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

«Не хотелось бы выделять какие-то сборные в качестве фаворитов. Но хочется отметить, что ФИФА смешал политику со спортом и не допустил сборную Россию.

Я считаю, что российская команда достаточно сильна и могла бы побороться за самые высокие места на предстоящем мундиале, если бы туда попала.

За кого буду болеть? Я за красивый футбол. Хочу пожелать удачи всем сборным», — сказал Чепчугов.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию