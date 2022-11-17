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    Чепчугов: «Сборная России на ЧМ-2022 могла бы побороться за самые высокие места»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

    «Не хотелось бы выделять какие-то сборные в качестве фаворитов. Но хочется отметить, что ФИФА смешал политику со спортом и не допустил сборную Россию.

    Я считаю, что российская команда достаточно сильна и могла бы побороться за самые высокие места на предстоящем мундиале, если бы туда попала.

    За кого буду болеть? Я за красивый футбол. Хочу пожелать удачи всем сборным», — сказал Чепчугов.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1380

      elessar arnor 20 минут назад

      за почетное последнее место в группе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      F@nat1k 30 минут назад

      опять бычков объелся

      0
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