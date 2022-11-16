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    Чепчугов пригласил Роналду в «Енисей»

    Бывший вратарь «Енисея» Сергей Чепчугов пригласил в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Криштиану Роналду, дорогой мой!

    Если вас не уважают в «Манчестер Юнайтед», которому вы отдали многие годы и были символом, иконой клуба при Алексе Фергюсоне, вас с удовольствием и любовью примут в ФК «Енисей», — написал Чепчугов в социальной сети.

    • Роналду близок к уходу из «МЮ».
    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: Бомбардир.ру

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