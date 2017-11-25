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Сергей Чепчугов
Статистика
Сергей Чепчугов - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1985 (41)
#1 | Вратарь
185 см | 82 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Россия. Кубок 2015/2016
Объединенный Суперкубок 2014
Россия. Кубок 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Copa del Sol 2013
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Marbella Cup 2012
Россия. Кубок 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
5
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1 : 1
25.11.2017
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Енисей
2 : 1
18.11.2017
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
2 : 0
12.11.2017
Тамбов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
1 : 0
08.11.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0 : 0
04.11.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
1 : 1
29.10.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
4 : 1
21.10.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Енисей
1 : 0
24.09.2017
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нижний Новгород
0 : 2
16.09.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Енисей
4 : 0
10.09.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
06.09.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 0
02.09.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 3
27.08.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Авангард
0 : 4
13.08.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Балтика
0 : 5
09.08.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Спартак-2
1 : 2
05.08.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
5 : 0
30.07.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Енисей
3 : 1
15.07.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
2 : 1
08.07.2017
Енисей
1' - 90'
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