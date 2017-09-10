|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|5
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Спартак-2 (Москва)
|12.11.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)
|08.11.2017
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|4:0
|Луч (Владивосток)
|06.09.2017
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|02.09.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|13.08.2017
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|0:4
|Енисей (Красноярск)
|09.08.2017
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:5
|Енисей (Красноярск)
|05.08.2017
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|30.07.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|5:0
|Енисей (Красноярск)
|15.07.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|08.07.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Енисей (Красноярск)