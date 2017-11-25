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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Балтика
Енисей - Балтика: обзор матча 25 ноября 2017
Енисей
25.11.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
71'
А. Малоян
82'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Балтика
90'
+3
Вторая желтая
С. Себай
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Козлов
82'
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Кобялко
80'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Касьян
78'
Желтая карточка
В. Каленкович
ГОЛ! 1:0!
А. Малоян
71'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Харитонов
67'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Кутьин
66'
Желтая карточка
А. Козлов
60'
54'
Желтая карточка
А. Логашов
Желтая карточка
В. Камеш
42'
27'
Желтая карточка
С. Себай
Желтая карточка
М. Семакин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
2-1-5-2
47
Филиппов
2
Кичин
15
Новиков
15
Фатуллаев
83
Харитонов
8
Иванов
14
Семакин
33
Камеш
10
Комков
48
Кутьин
32
Козлов
4-1-3-2
22
Лантратов
43
Логашов
3
Джалилов
40
Тимошин
7
Скопинцев
7
Шешуков
92
Чуперка
6
Свежов
93
Каленкович
19
Касьян
15
Себай
83
Харитонов
90
Ломакин
90
Ломакин
83
Харитонов
32
Козлов
28
Сердеров
28
Сердеров
32
Козлов
48
Кутьин
0
Малоян
0
Малоян
48
Кутьин
19
Касьян
22
Кобялко
22
Кобялко
19
Касьян
Остались в запасе
Енисей
Балтика
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
8
Артемий Малеев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Енисей - Балтика
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Где смотреть матч:
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