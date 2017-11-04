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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Cибирь
Енисей - Cибирь: обзор матча 04 ноября 2017
Енисей
04.11.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Cибирь
90'
+2
Замена
А. Кушнирук
️️️️
В. Галыш
90'
+1
Желтая карточка
А. Макаренко
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
С. Сердеров
74'
70'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Магаль
59'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
М. Андреев
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Комков
54'
Замена
В. Кичин
️️️️
А. Ломакин
54'
46'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Беляев
40'
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Исаев
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
2-2-4-2
47
Филиппов
15
Новиков
4
Чичерин
10
Исаев
15
Фатуллаев
90
Ломакин
8
Иванов
33
Камеш
10
Комков
28
Сердеров
48
Кутьин
3-2-2-2-1
22
Цыган
15
Цховребов
29
Мищенко
3
Плопа
28
Магаль
2
Аравин
37
Чеботару
8
Макаренко
77
Андреев
88
Галыш
7
Беляев
28
Сердеров
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
28
Сердеров
90
Ломакин
2
Кичин
2
Кичин
90
Ломакин
10
Исаев
14
Семакин
14
Семакин
10
Исаев
10
Комков
32
Козлов
32
Козлов
10
Комков
28
Магаль
99
Азаров
99
Азаров
28
Магаль
88
Галыш
5
Кушнирук
5
Кушнирук
88
Галыш
7
Беляев
5
Гладышев
5
Гладышев
7
Беляев
77
Андреев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
77
Андреев
Остались в запасе
Енисей
Cибирь
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Станислав Матяш
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Станислав Матяш
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Енисей - Cибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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