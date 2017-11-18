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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Спартак-2
Енисей - Спартак-2: обзор матча 18 ноября 2017
Енисей
18.11.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
75'
А. Кутьин
84'
А. Новиков
82'
В. Пантелеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак-2
89'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
ГОЛ! 2:1!
А. Новиков
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
В. Пантелеев
78'
Замена
С. Нимели
️️️️
Д. Давыдов
ГОЛ! 1:0!
А. Кутьин
75'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Харитонов
64'
Замена
А. Кутьин
️️️️
Н. Чичерин
46'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Исаев
46'
9'
Замена
Б. Цыганков
️️️️
А. Мамин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
3-2-3-2
47
Филиппов
2
Кичин
15
Новиков
4
Чичерин
10
Исаев
15
Фатуллаев
83
Харитонов
33
Камеш
14
Семакин
28
Сердеров
32
Козлов
3-2-2-1-2
98
Максименко
96
Лихачев
88
Сокол
46
Мамин
3
Щербаков
3
Красильниченко
20
Полубояринов
83
Пантелеев
11
Ломовицкий
88
Давыдов
10
Сакала
83
Харитонов
90
Ломакин
90
Ломакин
83
Харитонов
10
Исаев
10
Комков
10
Комков
10
Исаев
4
Чичерин
48
Кутьин
48
Кутьин
4
Чичерин
46
Мамин
8
Цыганков
8
Цыганков
46
Мамин
88
Давыдов
99
Нимели
99
Нимели
88
Давыдов
Остались в запасе
Енисей
Спартак-2
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Станислав Матяш
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Станислав Матяш
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Енисей - Спартак-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Где смотреть матч:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
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