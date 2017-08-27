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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Енисей
Факел - Енисей: обзор матча 27 августа 2017
Факел
27.08.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 3
Завершен
Енисей
29'
А. Семенов
53'
А. Козлов
63'
А. Козлов
83'
А. Новиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Енисей
Желтая карточка
А. Мануковский
90'
83'
ГОЛ! 1:3!
А. Новиков
82'
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Кичин
72'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Исаев
Желтая карточка
Д. Каюмов
70'
Замена
А. Верулидзе
️️️️
С. Шумейко
70'
63'
Замена
А. Саркисов
️️️️
С. Сердеров
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Козлов
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
А. Сердюк
61'
Замена
А. Арустамян
️️️️
М. Шарифи
56'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
46'
Замена
А. Кутьин
️️️️
К. Гарбуз
35'
Желтая карточка
Е. Иванов
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Факел
1
Александр Востриков
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
37
Евгений Ушаков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
3-2-1-1-1
25
Трунин
33
Шарифи
78
Курилов
55
Осипенко
28
Семенов
29
Хайманов
8
Мануковский
7
Каюмов
7
Сердюк
4-1-3-2
47
Филиппов
52
Мильдзихов
19
Гарбуз
15
Новиков
2
Кичин
10
Исаев
33
Камеш
20
Стеклов
8
Иванов
28
Сердеров
32
Козлов
2
Шумейко
17
Верулидзе
17
Верулидзе
2
Шумейко
7
Сердюк
19
Мичуренков
19
Мичуренков
7
Сердюк
33
Шарифи
70
Арустамян
70
Арустамян
33
Шарифи
2
Кичин
27
Рожков
27
Рожков
2
Кичин
10
Исаев
14
Семакин
14
Семакин
10
Исаев
19
Гарбуз
48
Кутьин
48
Кутьин
19
Гарбуз
28
Сердеров
11
Саркисов
11
Саркисов
28
Сердеров
Остались в запасе
Факел
Енисей
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Самир Масимов
ЛВ
1
Александр Востриков
ВР
37
Евгений Ушаков
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
27
Артем Молодцов
ПЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Самир Масимов
ЛВ
1
Александр Востриков
ВР
37
Евгений Ушаков
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
27
Артем Молодцов
ПЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Факел - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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