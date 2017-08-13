Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Енисей
Авангард - Енисей: обзор матча 13 августа 2017
Авангард
13.08.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 4
Завершен
Енисей
9'
В. Камеш
12'
А. Козлов
40'
А. Козлов
44'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Енисей
78'
Желтая карточка
А. Новиков
78'
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Стеклов
70'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Саркисов
65'
Замена
С. Сердеров
️️️️
В. Камеш
Желтая карточка
А. Войнов
63'
60'
Замена
П. Тен
️️️️
А. Козлов
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Федчук
46'
Замена
Н. Имуллин
️️️️
А. Концедалов
46'
Замена
А. Форопонов
️️️️
И. Кубышкин
46'
44'
ГОЛ! 0:4!
А. Кутьин
40'
ГОЛ! 0:3!
А. Козлов
Замена
Д. Войнов
️️️️
Р. Нетфуллин
38'
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Козлов
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Камеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
9
Никита Имуллин
ОП
21
Денис Войнов
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
27
Тимур Сахаров
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Козырев
71
Багаев
4
Дашаев
25
Концедалов
22
Войнов
13
Кубышкин
10
Петров
36
Гурфов
52
Нетфуллин
17
Синяев
10
Федчук
4-3-3
1
Чепчугов
52
Мильдзихов
2
Кичин
15
Новиков
19
Гарбуз
8
Иванов
20
Стеклов
33
Камеш
32
Козлов
48
Кутьин
11
Саркисов
13
Кубышкин
19
Форопонов
19
Форопонов
13
Кубышкин
25
Концедалов
9
Имуллин
9
Имуллин
25
Концедалов
52
Нетфуллин
21
Войнов
21
Войнов
52
Нетфуллин
10
Федчук
88
Болов
88
Болов
10
Федчук
20
Стеклов
27
Рожков
27
Рожков
20
Стеклов
32
Козлов
22
Тен
22
Тен
32
Козлов
11
Саркисов
0
Малоян
0
Малоян
11
Саркисов
33
Камеш
28
Сердеров
28
Сердеров
33
Камеш
Остались в запасе
Авангард
Енисей
44
Александр Логунов
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
27
Тимур Сахаров
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
27
Тимур Сахаров
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Авангард - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Енисей
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+