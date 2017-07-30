Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Енисей
Тамбов - Енисей: обзор матча 30 июля 2017
Тамбов
30.07.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
5 : 0
Завершен
Енисей
45+1'
А. Скворцов
57'
А. Скворцов
65'
И. Кухарчук
69'
И. Кухарчук
86'
А. Джафар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Енисей
ГОЛ! 5:0!
А. Джафар
86'
Желтая карточка
Е. Шляков
80'
Замена
А. Джафар
️️️️
А. Скворцов
74'
ГОЛ! 4:0!
И. Кухарчук
69'
Замена
Д. Поярков
️️️️
М. Трусевич
68'
66'
Замена
М. Руднев
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 3:0!
И. Кухарчук
65'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
О. Чернышов
62'
61'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Часовских
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Скворцов
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Скворцов
45'
+1
41'
Замена
П. Рожков
️️️️
Е. Иванов
39'
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
38'
Вторая желтая
В. Кичин
18'
Желтая карточка
В. Кичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
45
Куасси Куаджа
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
20
Евгений Казадаев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
27
Павел Рожков
ОП
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вавилин
55
Шляков
4
Быстров
29
Горбатюк
35
Гультяев
66
Дутов
30
Трусевич
70
Шевчук
7
Чернышов
92
Скворцов
15
Часовских
4-1-3-2
47
Филиппов
52
Мильдзихов
19
Гарбуз
15
Новиков
2
Кичин
15
Фатуллаев
33
Камеш
20
Стеклов
8
Иванов
32
Козлов
28
Сердеров
30
Трусевич
25
Поярков
25
Поярков
30
Трусевич
15
Часовских
28
Рыжков
28
Рыжков
15
Часовских
7
Чернышов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
7
Чернышов
92
Скворцов
77
Джафар
77
Джафар
92
Скворцов
32
Козлов
9
Руднев
9
Руднев
32
Козлов
8
Иванов
27
Рожков
27
Рожков
8
Иванов
15
Фатуллаев
48
Кутьин
48
Кутьин
15
Фатуллаев
Остались в запасе
Тамбов
Енисей
45
Куасси Куаджа
ЦЗ
20
Евгений Казадаев
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
79
Руслан Юнусов
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
10
Михаил Комков
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
45
Куасси Куаджа
ЦЗ
20
Евгений Казадаев
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
Остались в запасе
27
Тимур Сахаров
ЦП
79
Руслан Юнусов
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
10
Михаил Комков
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Тамбов - Енисей
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Тамбов
Енисей
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+