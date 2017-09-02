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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Ротор
Енисей - Ротор: обзор матча 02 сентября 2017
Енисей
02.09.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
76'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Ротор
Желтая карточка
К. Гарбуз
87'
84'
Замена
О. Николаев
️️️️
В. Романенко
80'
Замена
Е. Чабанов
️️️️
В. Борзых
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Козлов
80'
79'
Желтая карточка
А. Сидоричев
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
76'
Замена
М. Руднев
️️️️
А. Исаев
70'
Желтая карточка
П. Рожков
66'
61'
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Бирюков
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Кутьин
56'
46'
Замена
Д. Хахалев
️️️️
В. Сысуев
24'
Желтая карточка
В. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Ротор
78
Денис Кавлинов
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Евгений Чабанов
ЛВ
94
Данила Хахалев
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
3-2-3-2
47
Филиппов
19
Гарбуз
15
Новиков
52
Мильдзихов
27
Рожков
10
Исаев
20
Стеклов
8
Иванов
33
Камеш
32
Козлов
48
Кутьин
3-2-2-1-2
16
Кобзев
17
Сидоричев
20
Столяренко
88
Киреев
5
Пискунов
67
Колычев
10
Сысуев
13
Замалиев
77
Романенко
17
Бирюков
21
Борзых
10
Исаев
9
Руднев
9
Руднев
10
Исаев
32
Козлов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
32
Козлов
48
Кутьин
28
Сердеров
28
Сердеров
48
Кутьин
77
Романенко
11
Николаев
11
Николаев
77
Романенко
10
Сысуев
94
Хахалев
94
Хахалев
10
Сысуев
21
Борзых
10
Чабанов
10
Чабанов
21
Борзых
17
Бирюков
45
Вотинов
45
Вотинов
17
Бирюков
Остались в запасе
Енисей
Ротор
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
2
Илья Ионов
ЦЗ
78
Денис Кавлинов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Остались в запасе
2
Илья Ионов
ЦЗ
78
Денис Кавлинов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Енисей - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Центральный
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