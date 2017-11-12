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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Тамбов
Енисей - Тамбов: обзор матча 12 ноября 2017
Енисей
12.11.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 0
Завершен
Тамбов
22'
В. Камеш
68'
В. Камеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Тамбов
82'
Замена
А. Михалев
️️️️
А. Часовских
80'
Вторая желтая
Е. Овсиенко
Замена
А. Кутьин
️️️️
Е. Иванов
80'
78'
Замена
И. Гультяев
️️️️
А. Мурнин
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Козлов
78'
68'
Замена
А. Скворцов
️️️️
О. Чернышов
ГОЛ! 2:0!
В. Камеш
68'
Замена
А. Исаев
️️️️
А. Харитонов
66'
62'
Желтая карточка
А. Мурнин
Замена
М. Комков
️️️️
С. Сердеров
58'
Желтая карточка
Е. Иванов
53'
45'
+1
Вторая желтая
М. Кашчелан
41'
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Рыбин
39'
Желтая карточка
А. Часовских
29'
Желтая карточка
М. Кашчелан
27'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
ГОЛ! 1:0!
В. Камеш
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3-1-4-2
47
Филиппов
2
Кичин
15
Новиков
4
Чичерин
15
Фатуллаев
83
Харитонов
33
Камеш
14
Семакин
8
Иванов
28
Сердеров
32
Козлов
3-3-2-1-1
81
Смирнов
4
Овсиенко
29
Горбатюк
4
Быстров
22
Рыбин
18
Кашчелан
55
Шляков
27
Мурнин
30
Трусевич
7
Чернышов
15
Часовских
83
Харитонов
10
Исаев
10
Исаев
83
Харитонов
28
Сердеров
10
Комков
10
Комков
28
Сердеров
8
Иванов
48
Кутьин
48
Кутьин
8
Иванов
32
Козлов
0
Малоян
0
Малоян
32
Козлов
7
Чернышов
92
Скворцов
92
Скворцов
7
Чернышов
15
Часовских
19
Михалев
19
Михалев
15
Часовских
27
Мурнин
35
Гультяев
35
Гультяев
27
Мурнин
22
Рыбин
70
Шевчук
70
Шевчук
22
Рыбин
Остались в запасе
Енисей
Тамбов
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Денис Вавилин
ВР
66
Александр Дутов
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
66
Александр Дутов
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Енисей - Тамбов
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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