Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 09 августа 2017
Балтика
09.08.2017, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 5
Завершен
Енисей
60'
К. Гарбуз
71'
Д. Мильдзихов
79'
А. Козлов
90'
А. Козлов
90+4'
К. Гарбуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Енисей
90'
+4
ГОЛ! 0:5!
К. Гарбуз
90'
ГОЛ! 0:4!
А. Козлов
86'
Вторая желтая
А. Фатуллаев
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Шешуков
84'
80'
Замена
П. Рожков
️️️️
Е. Иванов
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Козлов
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Джалилов
76'
72'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Саркисов
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Касьян
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мильдзихов
64'
Желтая карточка
А. Фатуллаев
Желтая карточка
А. Шешуков
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Гарбуз
57'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Руднев
46'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Кутьин
Вторая желтая
Д. Скопинцев
45'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
42'
35'
Желтая карточка
А. Кутьин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
27
Тимур Сахаров
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазан
7
Скопинцев
40
Тимошин
79
Черенчиков
43
Логашов
7
Шешуков
93
Каленкович
6
Свежов
10
Джалилов
18
Бурмистров
19
Касьян
4-3-3
1
Чепчугов
52
Мильдзихов
2
Кичин
15
Новиков
19
Гарбуз
20
Стеклов
33
Камеш
8
Иванов
48
Кутьин
11
Саркисов
9
Руднев
10
Джалилов
34
Дмитриев
34
Дмитриев
10
Джалилов
7
Шешуков
8
Малеев
8
Малеев
7
Шешуков
19
Касьян
9
Подбельцев
9
Подбельцев
19
Касьян
8
Иванов
27
Рожков
27
Рожков
8
Иванов
48
Кутьин
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
48
Кутьин
11
Саркисов
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Саркисов
9
Руднев
32
Козлов
32
Козлов
9
Руднев
Остались в запасе
Балтика
Енисей
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
27
Тимур Сахаров
ЦП
79
Руслан Юнусов
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
27
Тимур Сахаров
ЦП
79
Руслан Юнусов
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Балтика - Енисей
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Енисей
Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
3
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
17 ноября
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
17 ноября
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
17 ноября
3
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
3
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
17 ноября
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
17 ноября
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
17 ноября
3
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+