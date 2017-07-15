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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Тюмень
Енисей - Тюмень: обзор матча 15 июля 2017
Енисей
15.07.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
3 : 1
Завершен
Тюмень
29'
А. Козлов
40'
А. Исаев
80'
В. Камеш
70'
А. Богатырев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Тюмень
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
90'
Замена
М. Руднев
️️️️
А. Козлов
85'
ГОЛ! 3:1!
В. Камеш
80'
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Богатырев
Замена
М. Комков
️️️️
П. Тен
69'
Желтая карточка
П. Тен
67'
65'
Замена
Е. Глухов
️️️️
З. Макоев
46'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
Д. Карпов
Замена
П. Тен
️️️️
А. Малоян
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Исаев
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
29'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
М. Васильев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Илья Карпук
ЦФ
9
Максим Руднев
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
3-3-2-2
1
Чепчугов
19
Гарбуз
15
Новиков
23
Васильев
2
Кичин
10
Исаев
52
Мильдзихов
33
Камеш
8
Иванов
32
Козлов
0
Малоян
3-3-3-1
96
Обухов
39
Маслов
55
Гузь
90
Шакуро
3
Мурачев
5
Рябокобыленко
88
Макоев
13
Шляпкин
26
Богатырев
27
Чудин
11
Карпов
32
Козлов
9
Руднев
9
Руднев
32
Козлов
0
Малоян
22
Тен
22
Тен
0
Малоян
23
Васильев
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
23
Васильев
Тен
10
Комков
10
Комков
Тен
88
Макоев
17
Глухов
17
Глухов
88
Макоев
11
Карпов
4
Пустозеров
4
Пустозеров
11
Карпов
Остались в запасе
Енисей
Тюмень
9
Илья Карпук
ЦФ
27
Тимур Сахаров
ЦП
27
Павел Рожков
ОП
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
72
Александр Бем
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
9
Илья Карпук
ЦФ
27
Тимур Сахаров
ЦП
27
Павел Рожков
ОП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
72
Александр Бем
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Енисей - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Где смотреть матч:
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