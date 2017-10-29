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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Енисей
Тюмень - Енисей: обзор матча 29 октября 2017
Тюмень
29.10.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
19'
А. Чуканов
34'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Енисей
Замена
Д. Карпов
️️️️
П. Шакуро
90'
+1
Желтая карточка
А. Юсупов
87'
80'
Желтая карточка
С. Сердеров
80'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Кутьин
79'
Желтая карточка
М. Комков
74'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Ломакин
Замена
П. Маслов
️️️️
А. Шляпкин
71'
65'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Павленко
️️️️
В. Лешонок
40'
39'
Желтая карточка
Е. Иванов
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Ломакин
29'
Желтая карточка
А. Исаев
Желтая карточка
П. Шакуро
24'
19'
Желтая карточка
А. Новиков
ГОЛ! 1:0!
А. Чуканов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
2-1-5-1-1
96
Обухов
55
Гузь
90
Шакуро
5
Рябокобыленко
9
Лешонок
26
Богатырев
13
Шляпкин
27
Чудин
10
Саламатов
7
Чуканов
10
Юсупов
3-2-3-2
47
Филиппов
4
Чичерин
15
Новиков
23
Васильев
10
Исаев
15
Фатуллаев
33
Камеш
8
Иванов
90
Ломакин
48
Кутьин
32
Козлов
90
Шакуро
11
Карпов
11
Карпов
90
Шакуро
13
Шляпкин
39
Маслов
39
Маслов
13
Шляпкин
9
Лешонок
77
Павленко
77
Павленко
9
Лешонок
90
Ломакин
10
Комков
10
Комков
90
Ломакин
48
Кутьин
0
Малоян
0
Малоян
48
Кутьин
32
Козлов
28
Сердеров
28
Сердеров
32
Козлов
Остались в запасе
Тюмень
Енисей
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
Главный тренер
Владимир Маминов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Тюмень - Енисей
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
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