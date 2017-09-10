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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Луч
Енисей - Луч: обзор матча 10 сентября 2017
Енисей
10.09.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
4 : 0
Завершен
Луч
6'
А. Козлов
43'
К. Гарбуз
45+2'
А. Саркисов
80'
М. Комков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Луч
90'
Желтая карточка
С. Фомин
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Комков
80'
74'
Замена
К. Марущак
️️️️
М. Насадюк
73'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Хлебородов
Замена
А. Ломакин
️️️️
В. Стеклов
70'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Козлов
67'
66'
Замена
А. Макарчук
️️️️
А. Бажев
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Исаев
64'
Желтая карточка
М. Комков
58'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Саркисов
51'
46'
Замена
М. Машнев
️️️️
Д. Маляка
ГОЛ! 3:0!
А. Саркисов
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
К. Гарбуз
43'
Желтая карточка
А. Козлов
21'
20'
Желтая карточка
А. Килин
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
19
Максим Машнев
ОП
87
Андрей Мязин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-3-2
47
Филиппов
19
Гарбуз
15
Новиков
4
Чичерин
27
Рожков
10
Исаев
20
Стеклов
8
Иванов
33
Камеш
32
Козлов
11
Саркисов
3-3-1-3
70
Котляров
7
Соблиров
15
Тихий
33
Больевич
3
Насадюк
15
Маляка
4
Фомин
18
Килин
9
Бажев
18
Гордиенко
18
Хлебородов
20
Стеклов
90
Ломакин
90
Ломакин
20
Стеклов
10
Исаев
14
Семакин
14
Семакин
10
Исаев
11
Саркисов
10
Комков
10
Комков
11
Саркисов
32
Козлов
48
Кутьин
48
Кутьин
32
Козлов
9
Бажев
17
Макарчук
17
Макарчук
9
Бажев
15
Маляка
19
Машнев
19
Машнев
15
Маляка
3
Насадюк
18
Марущак
18
Марущак
3
Насадюк
18
Хлебородов
87
Мязин
87
Мязин
18
Хлебородов
Остались в запасе
Енисей
Луч
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Енисей - Луч
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
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