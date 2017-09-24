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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Крылья Советов
Енисей - Крылья Советов: обзор матча 24 сентября 2017
Енисей
24.09.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
38'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Крылья Советов
90'
+1
Желтая карточка
Надсон
88'
Замена
К. Гоцук
️️️️
А. Чочиев
Замена
П. Рожков
️️️️
Е. Иванов
87'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Козлов
82'
79'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Г. Зотов
Замена
А. Ломакин
️️️️
С. Сердеров
71'
66'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
С. Мияилович
60'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
С. Самодин
ГОЛ! 1:0!
Е. Иванов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
3-2-3-2
47
Филиппов
19
Гарбуз
23
Васильев
4
Чичерин
15
Фатуллаев
10
Исаев
14
Семакин
8
Иванов
33
Камеш
32
Козлов
28
Сердеров
4-1-2-1-2
14
Конюхов
31
Зотов
30
Надсон
0
Таранов
3
Гаджибеков
64
Ланин
10
Алиев
22
Мияилович
11
Чочиев
22
Самодин
12
Корниленко
8
Иванов
27
Рожков
27
Рожков
8
Иванов
28
Сердеров
90
Ломакин
90
Ломакин
28
Сердеров
32
Козлов
48
Кутьин
48
Кутьин
32
Козлов
11
Чочиев
24
Гоцук
24
Гоцук
11
Чочиев
31
Зотов
44
Башкиров
44
Башкиров
31
Зотов
22
Мияилович
4
Кленкин
4
Кленкин
22
Мияилович
22
Самодин
31
Ткачук
31
Ткачук
22
Самодин
Остались в запасе
Енисей
Крылья Советов
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Сергей Чепчугов
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Сергей Чепчугов
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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