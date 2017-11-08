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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Енисей
Оренбург - Енисей: обзор матча 08 ноября 2017
Оренбург
08.11.2017, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
68'
С. Бегич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Енисей
Желтая карточка
Е. Фролов
90'
+1
76'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Новиков
ГОЛ! 1:0!
С. Бегич
68'
62'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Кутьин
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Д. Ефремов
60'
46'
Замена
А. Харитонов
️️️️
А. Ломакин
Замена
В. Парняков
️️️️
С. Бреев
46'
Желтая карточка
С. Бегич
44'
20'
Желтая карточка
М. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-4-2
39
Фролов
3
Удалый
58
Ойеволе
2
Бегич
12
Малых
84
Воробьев
22
Попович
23
Бреев
8
Чиркин
22
Ефремов
18
Попов
3-1-4-2
47
Филиппов
23
Васильев
15
Новиков
2
Кичин
15
Фатуллаев
8
Иванов
33
Камеш
14
Семакин
90
Ломакин
32
Козлов
48
Кутьин
23
Бреев
10
Парняков
10
Парняков
23
Бреев
22
Ефремов
9
Мамтов
9
Мамтов
22
Ефремов
90
Ломакин
83
Харитонов
83
Харитонов
90
Ломакин
15
Новиков
28
Сердеров
28
Сердеров
15
Новиков
48
Кутьин
0
Малоян
0
Малоян
48
Кутьин
Остались в запасе
Оренбург
Енисей
1
Алексей Кеняйкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
79
Руслан Юнусов
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
79
Руслан Юнусов
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Оренбург - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Газовик
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