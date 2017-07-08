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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Енисей
Сочи - Енисей: обзор матча 08 июля 2017
Сочи
08.07.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
47'
И. Чернышов
90+3'
А. Коротаев
66'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Енисей
ГОЛ! 2:1!
А. Коротаев
90'
+3
Замена
М. Рогов
️️️️
М. Маркосов
90'
83'
Замена
М. Комков
️️️️
В. Камеш
Замена
М. Козлов
️️️️
И. Соловьев
77'
74'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Козлов
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Малоян
Замена
А. Коротаев
️️️️
М. Барсов
63'
62'
Замена
А. Малоян
️️️️
М. Семакин
Замена
К. Костин
️️️️
А. Кулишев
59'
ГОЛ! 1:0!
И. Чернышов
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Сочи
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-3-1-2
54
Генералов
26
Чернышов
25
Бычков
53
Юрганов
15
Житников
9
Соловьев
14
Цвейба
7
Песегов
32
Кулишев
14
Барсов
9
Маркосов
4-1-3-2
1
Чепчугов
52
Мильдзихов
19
Гарбуз
15
Новиков
2
Кичин
10
Исаев
8
Иванов
14
Семакин
33
Камеш
32
Козлов
11
Саркисов
32
Кулишев
17
Костин
17
Костин
32
Кулишев
9
Маркосов
31
Рогов
31
Рогов
9
Маркосов
9
Соловьев
10
Козлов
10
Козлов
9
Соловьев
14
Барсов
24
Коротаев
24
Коротаев
14
Барсов
33
Камеш
10
Комков
10
Комков
33
Камеш
32
Козлов
48
Кутьин
48
Кутьин
32
Козлов
14
Семакин
0
Малоян
0
Малоян
14
Семакин
Остались в запасе
Сочи
Енисей
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
27
Павел Рожков
ОП
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Сочи - Енисей
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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