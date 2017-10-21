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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 21 октября 2017
Енисей
21.10.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
4 : 1
Завершен
Шинник
13'
А. Кутьин
39'
А. Козлов
66'
А. Ломакин
89'
А. Кутьин
57'
Э. Булия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Шинник
ГОЛ! 4:1!
А. Кутьин
89'
Замена
А. Харитонов
️️️️
Е. Иванов
85'
84'
Желтая карточка
С. Крамаренко
Замена
А. Новиков
️️️️
А. Исаев
81'
78'
Замена
А. Лях
️️️️
С. Нарылков
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Комков
77'
67'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Самойлов
ГОЛ! 3:1!
А. Ломакин
66'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Козлов
61'
57'
ГОЛ! 2:1!
Э. Булия
52'
Желтая карточка
Д. Чистяков
Желтая карточка
А. Фатуллаев
46'
46'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
Н. Дроздов
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
Н. Безлихотнов
ГОЛ! 2:0!
А. Козлов
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Кутьин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
2-3-3-2
47
Филиппов
23
Васильев
4
Чичерин
27
Рожков
15
Фатуллаев
10
Исаев
8
Иванов
33
Камеш
10
Комков
32
Козлов
48
Кутьин
3-2-1-2-2
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
66
Жестоков
22
Нарылков
34
Дроздов
15
Самойлов
90
Безлихотнов
92
Щадин
81
Низамутдинов
91
Булия
10
Исаев
15
Новиков
15
Новиков
10
Исаев
8
Иванов
83
Харитонов
83
Харитонов
8
Иванов
32
Козлов
90
Ломакин
90
Ломакин
32
Козлов
10
Комков
28
Сердеров
28
Сердеров
10
Комков
15
Самойлов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
15
Самойлов
34
Дроздов
11
Шайморданов
11
Шайморданов
34
Дроздов
22
Нарылков
90
Лях
90
Лях
22
Нарылков
90
Безлихотнов
18
Камилов
18
Камилов
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Енисей
Шинник
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Енисей - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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