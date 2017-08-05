Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Енисей
Спартак-2 - Енисей: обзор матча 05 августа 2017
Спартак-2
05.08.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
86'
И. Самбу
13'
М. Руднев
50'
М. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Енисей
90'
+5
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Комков
Желтая карточка
И. Самбу
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
И. Самбу
86'
Замена
О. Красильниченко
️️️️
Д. Полубояринов
85'
84'
Замена
Т. Сахаров
️️️️
А. Кутьин
Замена
С. Нимели
️️️️
В. Пантелеев
71'
61'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Руднев
Замена
И. Самбу
️️️️
А. Руденко
61'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Руднев
Желтая карточка
А. Самсонов
44'
22'
Замена
М. Комков
️️️️
С. Сердеров
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Руднев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
49
Идриса Самбу
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
2-4-3-1
57
Селихов
96
Лихачев
46
Мамин
20
Полубояринов
8
Самсонов
83
Пантелеев
2
Шанбиев
19
Руденко
11
Ломовицкий
15
Рассказов
10
Сакала
3-1-3-3
1
Чепчугов
52
Мильдзихов
15
Новиков
19
Гарбуз
27
Рожков
33
Камеш
8
Иванов
20
Стеклов
28
Сердеров
48
Кутьин
9
Руднев
19
Руденко
49
Самбу
49
Самбу
19
Руденко
83
Пантелеев
99
Нимели
99
Нимели
83
Пантелеев
20
Полубояринов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
20
Полубояринов
48
Кутьин
27
Сахаров
27
Сахаров
48
Кутьин
28
Сердеров
10
Комков
10
Комков
28
Сердеров
Комков
11
Саркисов
11
Саркисов
Комков
9
Руднев
32
Козлов
32
Козлов
9
Руднев
Остались в запасе
Спартак-2
Енисей
8
Борис Цыганков
ОП
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
79
Руслан Юнусов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
8
Борис Цыганков
ОП
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Спартак-2 - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Енисей
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+