Чепчугов двумя словами охарактеризовал трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов похвалил подписание левого защитника «Зенита» Данила Кругового.

Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

«ЦСКА вновь совершил безукоризненный трансфер, это уже стало традицией. Круговой – футболист высокого уровня. Безусловно, это приобретение усилит команду. Будет больше разнообразия в схеме и модели игры.

Любопытно, как будет использовать его Федотов, какова будет его тренерская мысль. Желаю Круговому успехов в ЦСКА!» – сказал Чепчугов.