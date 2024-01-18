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    • Чепчугов двумя словами охарактеризовал трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

    Чепчугов двумя словами охарактеризовал трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

    Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов похвалил подписание левого защитника «Зенита» Данила Кругового.

    • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

    «ЦСКА вновь совершил безукоризненный трансфер, это уже стало традицией. Круговой – футболист высокого уровня. Безусловно, это приобретение усилит команду. Будет больше разнообразия в схеме и модели игры.

    Любопытно, как будет использовать его Федотов, какова будет его тренерская мысль. Желаю Круговому успехов в ЦСКА!» – сказал Чепчугов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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