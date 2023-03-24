Чепчугов рассказал, как в пьяном виде разбил стекло машины Набабкина

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов вспомнил случай, как он нанес урон автомобилю своего партнера Кирилла Набабкина.

«Ласточка день начинает, а соловей заканчивает! Однажды по приглашению на свадьбу от нашего дорогого доктора Саидыча у нас случился нонсенс с Набабкиным! Отмечу сразу, что Кирилл — прекрасный человек с чувством юмора и великолепный футболист!

Тогда я приехал с женой Ксенией, а Кирилл был со своей замечательной девушкой и так получилось, что мы присели за одним столом. Мы наслаждались праздником, и вдруг в один из моментов решение Кирилла проверить мои часы на прочность оказалось фатальным — разбилось стекло!

Я предлагал решить это по-человечески, но в итоге прошло около месяца без какого-либо решения. И вот спокойный, добрый Сергей в тренировочный день выпил достаточно много, чтобы приехать на базу и решить вопрос! Итог же таков, что Сергей разбил голыми руками стекла машины его и заплатил за это свою цену! Мораль такова, что я прав!» – считает Чепчугов.

У Сергея Чепчугова была попытка суицида.

Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.

Он завершил карьеру в 2018 году.

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