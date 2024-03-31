Чепчугов – о божьей помощи для Абаскаля: «Значит, Гильермо видел звезды на небе или Вселенную»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал скандальные слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
- Перед матчем 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) Абаскаль заявил, что определяет состав с божьей помощью.
«Абаскаль не заблудившийся. Счастье и любовь рядом. Каждый живущий на земле верует в то, что хочет. Если он так говорит, значит, видел и знает того, кого видел. Значит, он видел звезды на небе или Вселенную.
В наше время многие люди в мире забыли говорить о любви, доброте к ближнему. Желаю Абаскалю верить в лучшее и громких побед!» – сказал Чепчугов.
- «Спартак» примет «Зенит» 3 апреля в Фонбет Кубке России.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»