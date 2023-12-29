Чепчугов дал совет Ивлеевой, организовавшей скандальную вечеринку в Москве

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря.
«В наши времена мир суровый и беспощадный. В разных точках нашей планеты погибают люди.
Что нужно сделать после такой вечеринки? Сходить в церковь и зажечь свечу.
Мысли о мире в сердцах каждого живущего на земле. Каждому человеку нужно иметь в себе свойство прощать», – заявил Чепчугов.
- Ивлеева устроила вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
- На ней были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости.
- На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.
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Источник: «РБ Спорт»