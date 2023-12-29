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    • Чепчугов дал совет Ивлеевой, организовавшей скандальную вечеринку в Москве

    Чепчугов дал совет Ивлеевой, организовавшей скандальную вечеринку в Москве

    Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря.

    «В наши времена мир суровый и беспощадный. В разных точках нашей планеты погибают люди.

    Что нужно сделать после такой вечеринки? Сходить в церковь и зажечь свечу.

    Мысли о мире в сердцах каждого живущего на земле. Каждому человеку нужно иметь в себе свойство прощать», – заявил Чепчугов.

    • Ивлеева устроила вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
    • На ней были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости.
    • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2023 20:32
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    Комментарии (9)
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    Питерский князь
    1703916835
    Мое мнение, всех блогеров в топку. Они незаслужено получают деньги и пропагандируют куету. Наши дети от этого тупеют. Всех на нож! :)))
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    Bozigit
    1703917904
    Лучше денег подкинь. Они сейчас ей нужнее
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1703961758
    Вообще пофигу ребят, наши богачи и кекс снимают и умалчивают. Нужно верх чистить а не звезд. Они Украину строят долбени
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    Андрей-Анцышкин-google
    1704065736
    Никогда не считал её красивой! И умной!! Тьфу!!!
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