Чепчугов дал совет Ивлеевой, организовавшей скандальную вечеринку в Москве

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря.

«В наши времена мир суровый и беспощадный. В разных точках нашей планеты погибают люди.

Что нужно сделать после такой вечеринки? Сходить в церковь и зажечь свечу.

Мысли о мире в сердцах каждого живущего на земле. Каждому человеку нужно иметь в себе свойство прощать», – заявил Чепчугов.

Ивлеева устроила вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»).

На ней были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости.

На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

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