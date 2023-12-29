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  • Чепчугов дал совет Ивлеевой, организовавшей скандальную вечеринку в Москве

Чепчугов дал совет Ивлеевой, организовавшей скандальную вечеринку в Москве

29 декабря 2023, 20:32
7

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря.

«В наши времена мир суровый и беспощадный. В разных точках нашей планеты погибают люди.

Что нужно сделать после такой вечеринки? Сходить в церковь и зажечь свечу.

Мысли о мире в сердцах каждого живущего на земле. Каждому человеку нужно иметь в себе свойство прощать», – заявил Чепчугов.

  • Ивлеева устроила вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
  • На ней были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости.
  • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чепчугов Сергей
Комментарии (7)
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Bozigit
1703917904
Лучше денег подкинь. Они сейчас ей нужнее
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1703961758
Вообще пофигу ребят, наши богачи и кекс снимают и умалчивают. Нужно верх чистить а не звезд. Они Украину строят долбени
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Андрей-Анцышкин-google
1704065736
Никогда не считал её красивой! И умной!! Тьфу!!!
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